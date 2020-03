La start-up de vêtements d’occasion de Seattle, Kids on 45th, ferme ses portes après avoir manqué d’argent – .

Kids on 45th CEO Elise Worthy. (Enfants sur la 45e photo)

Kids on 45th, une start-up de commerce électronique de Seattle qui vendait des vêtements d’occasion, ferme ses portes.

L’entreprise visait à aider les parents ayant un problème commun: acheter des vêtements abordables pour leurs enfants en pleine croissance. Au cours des deux dernières années, il a servi plus de 25 000 familles et 50 000 enfants dans les 50 États. Mais il n’a pas pu évoluer et a manqué de liquidités.

«Les entreprises à grande échelle ont besoin de bonnes marges pour pouvoir se maintenir et évoluer», a déclaré la PDG Elise Worthy. “Il s’est avéré que nous ne pouvions tout simplement pas offrir les prix que nous voulions et gérer une entreprise évolutive.”

La société, dont le siège est à Seattle avec un centre de distribution à El Paso, au Texas, a licencié 13 employés dans le cadre de la fermeture. Elle fermera également son emplacement physique dans le quartier de Wallingford à Seattle.

En 2017, Worthy et son mari ont acheté Kids on 45th, qui a ouvert ses portes il y a trois décennies et était depuis longtemps le magasin de consignation pour enfants le plus connu et le plus ancien de Seattle. L’entrepreneur technologique a transformé un concept de brique et de mortier à l’ancienne en un service de commerce électronique innovant.

L’année dernière, la start-up a levé un financement de 3,3 millions de dollars auprès de YesVC, une entreprise en démarrage créée par la co-fondatrice de Flickr, Caterina Fake; Maveron, la firme de Seattle qui soutenait auparavant des géants du commerce électronique tels que Zulily et eBay; et d’autres investisseurs, notamment SoGal Ventures, Sesame Street Ventures, Collaborative Fund, Liquid 2 VC et Brand Foundry Ventures.

Kids on 45th a profité de partenariats avec des organisations à but non lucratif et des friperies pour s’approvisionner en vêtements «presque neufs» pour enfants, qui ont été réduits de 70 à 90% sur des produits similaires en ligne. Les clients pouvaient sélectionner les types et les tailles de vêtements dont ils avaient besoin – quatre paires de pantalons, trois chemises à manches longues, deux robes, etc. – et les stylistes Kids on 45th ont assemblé une boîte organisée qui a été expédiée sur le pas de la porte. Articles vendus pour aussi peu que 1,99 $ chacun.

Digne a déjà décrit Kids on 45th comme une «expérience semblable à StitchFix sans le coût ou l’abonnement requis», faisant référence au service de boîte de vêtements en ligne populaire qui vend également des vêtements pour enfants.

Worthy, qui a cofondé Ada Developers Academy, basée à Seattle, a déclaré que la société aurait pu se concentrer davantage sur l’économie unitaire de l’entreprise, ainsi que sur la fidélisation de la clientèle. Elle a ajouté qu ‘«il est très difficile de concurrencer les pratiques commerciales mondiales non durables à grande échelle».

«Si nous empêchons un seul vêtement d’être fabriqué de manière non durable, j’appellerai cela une victoire et un pas dans la bonne direction», a-t-elle déclaré.

Worthy apprécie l’écosystème d’investisseurs de Seattle qui a soutenu Kids on 45th et a déclaré: «nous avons beaucoup à célébrer.»

«Seattle est un excellent endroit pour démarrer une entreprise», a-t-elle déclaré.

Les enfants du 45e employaient environ 50 personnes à son apogée. À ce jour, la société a levé 4,7 millions de dollars.