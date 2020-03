La start-up du stand photo durement touchée par la perte d’événements en direct fait pivoter les coffrets cadeaux pour essayer de «garder votre ville souriante» – .

Une boîte Keep Your City Smiling créée par l’équipe du SnapBar. (Gardez votre ville souriante photo)

Le démarrage du stand de photos et de vidéos de Sam Eitzen à Seattle, The SnapBar, vise à faire sourire les gens devant la caméra lors de centaines d’événements et de fêtes. Comme cette industrie a été décimée par l’épidémie de coronavirus, l’entreprise pivote comme beaucoup pour essayer de rester en vie – et pour garder les gens souriants.

Eitzen et son équipe ont lancé Keep Your City Smiling, une nouvelle entreprise visant à garder ses employés au travail tout en essayant d’aider les petites entreprises à survivre. L’idée est des coffrets cadeaux, contenant de cinq à sept articles locaux fabriqués par des entreprises en difficulté dans la région de Seattle.

Un “Keep Seattle Smiling Box”, par exemple, se vend 75 $ et contient des produits dans une gamme de catégories, y compris le goût (collations, chocolat); art (autocollants, cartes); boissons (café, thé); mode de vie (bougies, cahiers); et soins de la peau (lotions, savons).

Les boîtes contiennent des articles de vendeurs locaux, notamment des collations et des objets d’art. (Gardez votre ville souriante photo)

Des boîtes à thème pour Portland, San Francisco et Los Angeles sont prévues dans les prochaines semaines après qu’elles auront gagné du terrain à Seattle et prouvé que le concept fonctionne. Ils travaillent également avec des comptes d’entreprise dans d’autres villes des États-Unis pour les commandes groupées de coffrets cadeaux personnalisés.

Certains des fournisseurs de Keep Your City Smiling avec lesquels travaillent, incluent Hey Atlas Creative, Gig Harbor Candy Company, Riverdance Soapworks, San Juan Sea Salt, Girl Meets Dirt, Olympic Candle Company, Storyville Coffee, etc. Eitzen a déclaré que la liste s’allonge rapidement et qu’ils espèrent s’associer avec autant d’entreprises que possible.

Gardez votre ville souriante dit qu’elle peut faire de la marque d’entreprise sur des boîtes. (Gardez votre ville souriante photo)

Le SnapBar, qu’Eitzen a commencé avec son frère en 2012, a connu une croissance agressive à partir de 2015 environ et compte 18 employés à temps plein et environ 30 membres à temps partiel de l’équipe qui organisent des expériences photo lors d’événements sur des marchés tels que Seattle, Portland, San Francisco Los Angeles et Austin.

«En mars, nous nous attendions à environ 140 à 160 événements. Cela se traduirait par environ 180 000 $ à 200 000 $ de ventes », a déclaré Eitzen. «Le 6 mars, nous avions environ 99 événements prévus au total pour le mois (nous avons tendance à réserver beaucoup d’événements de dernière minute). Jusqu’à présent, 65 ont annulé et les réservations ont tout simplement cessé de venir pour ce mois ainsi qu’en avril, mai, et maintenant même l’été est affecté »

Le SnapBar a pu terminer environ 20 à 30 événements au cours de la première semaine de mars avant que la réglementation gouvernementale sur les événements ne s’installe.

L’équipe SnapBar. (Gardez votre ville souriante photo)

Jusqu’à présent, l’entreprise a pu conserver toute son équipe. Eitzen et son co-fondateur ont réduit leurs salaires de moitié et d’autres membres de la direction ont proposé leurs propres réductions de salaire. Ils ont négocié un loyer moins cher sur les bureaux et font tout ce qui est possible pour resserrer la ceinture pour prolonger leur piste à environ six à neuf mois, si possible.

“Nous n’y sommes pas encore, et nous prendrons des mesures plus drastiques si nous en avons besoin, mais minimiser les dépenses et générer les flux de trésorerie que nous pouvons est tout utile!” Eitzen a déclaré par e-mail. “Nous ne savons pas quand les événements en personne reviendront, nous avons donc besoin de pivoter et d’être créatifs jusqu’à ce qu’ils le fassent.”

Eitzen a déclaré qu’ils essayaient d’autres choses pour garder l’équipe The SnapBar employée, notamment en précipitant le lancement du logiciel de photomaton en ligne pour les événements virtuels au cours des deux prochaines semaines. Ils ont également créé leur toute première «méga-vente» permettant aux gens de pré-réserver le produit Selfie Stand de SnapBar jusqu’à 50% de réduction et de l’utiliser à tout moment cette année.

“Nous faisons tout notre possible pour augmenter les dépenses et générer des revenus dans un temps qui ne semble pas bon pour l’industrie des événements en personne”, a déclaré Eitzen. «Nous espérons profondément que les retombées économiques affectant les petites entreprises seront un« ralentisseur »que nous pourrons tous surmonter ensemble sans toucher au fond.»