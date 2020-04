La start-up logicielle de spa et de salon Zenoti fait une petite mise à pied alors que l’industrie de la beauté fait face au bouleversement du COVID-19 – .

Le logiciel de gestion de spa de Zenoti a été conçu pour les appareils mobiles. (Photo Zenoti)

Zenoti, une startup de 9 ans de Seattle qui fabrique des logiciels d’entreprise pour les entreprises de l’industrie de la beauté et du bien-être, a réduit de 3,5% son effectif mondial de 500 personnes.

Le PDG Sudheer Koneru a déclaré mardi que la perte d’environ 17 employés était une décision stratégique et que d’un point de vue financier et financier, au moins jusqu’à présent, l’impact de l’épidémie de coronavirus a été minime pour Zenoti.

Sudheer Koneru, PDG de Zenoti. (Photo Zenoti)

Zenoti dessert 900 marques représentant 10 000 points de vente, et son objectif a toujours été les grandes marques telles que Rudy’s Barbershop, basé à Seattle, et Gene Juarez Salons & Spas.

“Je pense que toutes ces grandes marques reviendront immédiatement parce qu’elles ont une entreprise très solide et qu’elles sont dynamiques sur leurs marchés locaux”, a déclaré Koneru.

Et même lorsqu’elles sont fermées aux clients en magasin, ces grandes entreprises ont tendance à utiliser la plate-forme Zenoti pour l’ensemble de leurs opérations, appliquant une technologie qui leur permet de générer des revenus, que ce soit par la vente de cartes-cadeaux ou de produits de vente en ligne.

Rudy’s, par exemple, organise une promotion Cut-Pack pendant la fermeture de ses magasins qui permet aux clients de pré-acheter des coupes de cheveux à prix réduit pour les utiliser lors de leur réouverture.

Dans un article sur Medium cette semaine, Koneru a écrit sur la «transformation tectonique» qu’il anticipe dans l’industrie de la beauté et du bien-être à la suite de COVID-19, en grande partie en raison de la nature personnelle et physique de l’œuvre.

Koneru a déclaré que les pressions sanitaires, sociales, réglementaires et économiques constitueront un défi pour l’industrie, mais la technologie peut être une force puissante pour contrer ces pressions.

Il a cité les réservations en ligne, les auto-enregistrements, les paiements automatiques et d’autres fonctionnalités qui permettent d’éliminer les «interactions tactiles inutiles».

“Ce qui se voit sur le marché, c’est que les plus gros joueurs peuvent réagir à ces choses”, a déclaré Koneru à .. «Ils sont capables de conduire de l’argent. Ils sont capables de faire des choses. C’est le petit joueur qui va avoir du mal, qui ne peut pas faire les paiements de location et qui ne peut pas générer d’argent.

“Et lorsque l’industrie ouvrira ses portes, les consommateurs auront des attentes lorsqu’ils entreront dans un magasin, et je pense que les plus gros acteurs seront plus rapides à définir ces normes, à les déployer dans leurs franchises”, a-t-il ajouté. «Ils travaillent déjà sur ces choses et réagiront de manière proactive.»

Zenoti est n ° 41 sur l’indice . 200 des startups du Pacifique Nord-Ouest. La société a levé 70 millions de dollars en 2019 et son financement à ce jour est supérieur à 91 millions de dollars.