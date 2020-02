La start-up n2uitive de Seattle Insurance Tech lève 1,3 M $ – .

(Photo n2uitive)

La startup n2uitive de Seattle, qui gère des millions d’heures d’interviews et de déclarations de sinistres, a levé 1,3 million de dollars pour apporter plus de technologie à ce qu’elle appelle un processus archaïque avec une «plate-forme de nouvelle génération».

La société propose une plate-forme pour l’enregistrement, le stockage, l’indexation et la génération de rapports sécurisés pour les entretiens d’assurance numérique. Le cycle de financement permettra à n2uitive d’intégrer «des capacités complètes d’automatisation du flux de travail et d’intelligence des entretiens» dans sa plate-forme de nouvelle génération.

“Le processus d’entrevue pour les réclamations enregistrées est décousu et prend du temps pour les experts en sinistres et interfère souvent avec les assureurs fournissant les résultats de réclamation les plus précis et les plus rapides pour leurs clients”, a déclaré Joel Gendelman, PDG de n2uitive, dans un communiqué.

Les entretiens d’assurance restent un processus très peu technologique, dit la société, en s’appuyant fortement sur les enregistrements portables, les téléchargements manuels de fichiers et d’autres tâches fastidieuses. Il faut beaucoup de temps pour examiner les appels, ce qui rend difficile pour les entreprises de juger si leur processus d’entrevue fonctionne ou non.

Le Cascade Seed Fund, basé à Bend, en Oregon, a dirigé la ronde, qui comprenait également la participation d’investisseurs providentiels.

Gendelman a fondé l’entreprise en 2006. Il était auparavant co-fondateur de deux startups liées aux réclamations, Claimsdesk et ClaimHub, et était un entrepreneur en résidence chez Ignition Partners.

L’entreprise de 10 personnes gère plus de 70 000 nouvelles interviews enregistrées par mois et stocke plus de 2,3 millions d’heures de conversations. La clientèle de N2uitive comprend plus de 35 clients d’assurances d’entreprise et plus de 15 000 experts en sinistre.