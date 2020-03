La startup biotechnologique de Seattle Silverback Therapeutics lève 78,5 millions de dollars – .

Peter Thompson, co-fondateur et PDG de Silverback Therapeutics. (Photo des conseillers OrbiMed)

La startup biotechnologique de Seattle Silverback Therapeutics a levé un tour d’investissement de 78,5 millions de dollars pour soutenir le développement de ses thérapies contre le cancer, la fibrose et d’autres conditions.

Fondée en 2016, la technologie ImmunoTAC de Silverback peut délivrer systématiquement des médicaments, mais ne cible que les parties du corps touchées par la maladie. L’approche pourrait aider à prévenir les effets secondaires nocifs et à rendre les thérapies plus efficaces.

L’investigation clinique pour le candidat principal de l’entreprise, SBT6050, devrait commencer cette année.

Les États-Unis Venture Partners ont dirigé la série B, qui comprenait la participation de nouveaux investisseurs Nextech Invest Ltd., Hunt Investment Group, Pontifax Venture Capital, Colt Ventures LP et NS Investment. Les bailleurs de fonds existants ont également investi, notamment OrbiMed Advisors LLC, Bristol-Meyers Squibb et Alexandria Venture Investments.

Le financement total en capital de risque à ce jour pour Silverback est de 125 millions de dollars.

«Nous sommes heureux d’attirer un groupe d’investisseurs de classe mondiale qui croient en notre vision audacieuse de développer des agents immunomodulateurs puissants qui peuvent être administrés par voie systémique, mais agissent localement sur le site de la maladie», Peter Thompson, co-fondateur, président et PDG, a déclaré dans un communiqué. “Avec ces ressources supplémentaires, nous nous concentrons sur l’avancement de notre programme principal dans la clinique cette année et sur la progression de nos actifs de pipeline préclinique vers la clinique.”

La science derrière ImmunoTAC provient des co-fondateurs de la société, Thompson et Badreddin Edris, un généticien qui a quitté Silverback Therapeutics en 2018 et est actuellement le directeur commercial de SpringWorks Therapeutics.

Thompson a pris la direction générale en 2018 après le départ du précédent chef Eric Dobmeier. Dobmeier est maintenant PDG de Chinook Therapeutics.

Jonathan Root, associé général chez USVP, et Thilo Schroeder, associé chez Nextech Invest Ltd., ont rejoint le conseil d’administration de Silverback grâce au nouveau financement.

Silverback est l’une des nombreuses sociétés de biotechnologie basées dans la région de Seattle. D’autres incluent les biotechnologies adaptatives; Nohla Therapeutics; et Sana Biotechnology.

Bristol-Meyers Squibb a une longue histoire à Seattle. Il a acheté ZymoGenetics, basé à Seattle, il y a une décennie, et en novembre dernier, il a récupéré Celgene, qui a acquis Juno Therapeutics, basée à Seattle, en 2018.

Alexandria Real Estate Equities, la branche immobilière d’Alexandrie, a conclu l’année dernière un accord avec la ville de Seattle pour acheter le Mercer Mega Block, un trio de sites de développement situés entre le campus d’Amazon et le groupe d’institutions des sciences de la vie autour de Lake Union.