La startup de blanchisserie à la demande Loopie lance Shippie, un service de livraison né du verrouillage – .

(Image Shippie)

Loopie a été lancé il y a deux ans comme moyen de mettre en relation des personnes qui ne veulent pas faire leur propre lessive avec des personnes qui le feront moyennant des frais. Maintenant, les gens derrière cette startup de Seattle ont déployé Shippie, un service de livraison qui acheminera des trucs à travers la ville pour les personnes qui ne peuvent pas quitter la maison.

La nouvelle entreprise, issue du cofondateur et PDG de Loopie, John Vincent Lee, est née de la pandémie de COVID-19, se mettant à l’abri sur place et de la nécessité de transporter facilement des articles à un ami ou un membre de la famille.

Shippie est disponible sur tous les principaux marchés américains et fonctionne comme un trajet Uber pour votre sac d’épicerie ou ce rouleau de papier toilette qui doit simplement être entre les mains d’un ami dans l’heure suivante. Shippie ne bougera pas votre canapé ou d’autres gros objets.

Le service peer-to-peer, couvrant une zone qui s’étend généralement jusqu’à 15 miles, est construit sur la même plate-forme logicielle qui a été développée pour Loopie, et exploite divers réseaux logistiques tiers existants afin de réaliser les enlèvements et les livraisons. Le prix est à peu près le même qu’un trajet Uber, selon la ville.

Et Shippie fait la promotion d’un style de ramassage et de livraison sans contact semblable à ce que font les services de livraison de nourriture et d’épicerie pour limiter l’exposition au COVID-19. Les articles doivent être laissés dans un bâtiment sécurisé ou sur un porche, par exemple.

Les membres de l’équipe Loopie, ainsi que le PDG John Vincent Lee, sont partis dans les bureaux de la startup à Seattle. (Photo Loopie)

“Lorsque vous appliquez votre passion et votre objectif, prenez des risques et répétez rapidement, tout est possible”, a déclaré Lee. «Nous pensons que tout le monde devrait avoir accès aux technologies capables de nous connecter en ces temps de grande adversité.»

Pour sa part, Loopie a pu continuer à fonctionner car la blanchisserie est considérée comme un service essentiel, et la startup prend des précautions pour assurer la sécurité des clients, des laveuses, de l’équipe d’exploitation et du personnel, selon le chef de cabinet de Loopie Chet Selis. Le verrouillage de Seattle a entraîné une réduction des commandes de clients commerciaux fermés, tels que des salons de coiffure, des spas et des gymnases, mais la plate-forme est toujours utilisée par d’autres entreprises et clients standard.

Il y a actuellement 15 personnes travaillant dans les deux sociétés et il n’y a pas eu de licenciements en raison de la crise sanitaire actuelle. Et Shippie a déjà attiré l’attention.

“La réponse a été excellente jusqu’à présent”, a déclaré Selis. «Nous avons déjà reçu des commandes du Connecticut, du Texas, de l’Oregon, de l’Idaho, du New Jersey, du Wisconsin, de la Californie et de Washington dans les quelques jours qui ont suivi notre mise en service. Les articles envoyés comprenaient du papier toilette, un désinfectant pour les mains, de la nourriture et des livres. »

Selis a ajouté que l’espoir est que Shippie réussisse à démontrer la puissance de ce qui a été construit pour Loopie et comment le logiciel peut être facilement appliqué à d’autres marchés verticaux.