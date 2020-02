La startup de cybersécurité Polyverse lève 8 millions de dollars pour protéger le code open source Linux contre les pirates – .

(Photo Polyverse)

Polyverse a levé 8 millions de dollars pour étendre la portée de sa technologie de cybersécurité utilisée par les organisations gouvernementales et les entreprises soucieuses de la sécurité.

PDG de Polyverse Alex Gounares. (Photo Polyverse)

La société Bellevue, Washington – membre de la liste des 100 meilleures startups de CNBC – affirme qu’elle se démarque des autres fournisseurs de cybersécurité car elle aide les clients à prévenir les attaques plutôt qu’à y réagir. Le produit principal de Polyverse est «Polymorphing for Linux», qui brouille le code open-source sans affecter son fonctionnement, le protégeant des pirates qui cherchent à exploiter les faiblesses du code.

Polyverse a été validé par le département américain de la Défense pour atténuer les attaques zero-day, les intrusions qui se produisent juste au moment où une vulnérabilité devient publique, comme le tristement célèbre ransomware WannaCry et les hacks d’entreprises comme Equifax. La société affirme que sa technologie «fonctionne sur des millions de serveurs».

«Les approches réactives rendent fondamentalement les entreprises vulnérables pendant de longues périodes – parfois des années ou plus», a déclaré le PDG de Polyverse Alexander Gounares à .. «Grâce à nos technologies de polymorphisme pour les systèmes d’exploitation et les langages de script, nous pouvons arrêter les attaques avant qu’elles ne commencent.»

L’entreprise a augmenté ses effectifs d’environ 50% au cours de la dernière année, et elle compte désormais environ 30 personnes. Polyverse prévoit d’utiliser l’infusion de liquidités pour se développer sur les marchés actuels – Amérique du Nord et Japon – et pénétrer de nouveaux territoires, notamment au Royaume-Uni et à Singapour.

Le géant japonais de la sécurité Soliton Systems KK et les investisseurs existants ont participé au tour de table. L’entreprise, âgée de 4 ans, dirigée par des universitaires et des ingénieurs d’Amazon, de Microsoft et de Google, a également annoncé quelques embauches récentes.

Le premier architecte et pirate informatique Microsoft, Mark «Zibo», Joseph Zbikowski, a rejoint l’entreprise. Il était un concepteur du format de fichier exécutable MS-DOS.

Le vice-président des ventes aux entreprises, Phillip Cockrell, est venu de SUSE, fabricant d’un système d’exploitation basé sur Linux. Cockrell a dirigé les relations commerciales avec des partenaires tels que Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM et plus encore.

La nouvelle directrice du marketing, Joanne Harris, est également venue de SUSE. Elle y était vice-présidente mondiale du marketing, responsable de la stratégie et de la planification marketing dans toute l’entreprise.