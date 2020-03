La startup de marketing événementiel Banzai lève 7 millions de dollars; Le PDG prévoit une adoption accrue de l’offre d’événements virtuels – .

PDG de Banzai, Joe Davy. (Photo de Banzai)

Banzai, une startup de Seattle qui vend des logiciels de marketing événementiel, a annoncé aujourd’hui un investissement de 7 millions de dollars dans la série A.

Fondée en 2016 par d’anciens employés d’Avalara, Banzai a commencé en tant que plate-forme de vente et de marketing interne à la demande. Désormais, il aide des entreprises telles que Microsoft et Dell à générer des inscriptions aux événements. Le chiffre d’affaires a doublé en 2019, Banzai ayant soutenu 1400 événements.

Malgré plusieurs grandes conférences annulées ou reportées en raison de l’épidémie de coronavirus, le PDG de Banzai Joe Davy a déclaré que la plupart des entreprises organisent toujours de petits événements. Banzai constate également un intérêt accru pour sa solution de marketing d’événements virtuels.

“Avec l’augmentation des cas de COVID-19, beaucoup de gens sont nerveux, et cette peur est plus contagieuse que le virus lui-même”, a déclaré Davy à .. «Beaucoup de nos clients migrent des événements en direct vers des événements virtuels, ce qui est une excellente approche pour ceux qui sont inquiets à propos des voyages ou des grands rassemblements. Heureusement, nous avons beaucoup de clients qui utilisent déjà Banzai pour des événements virtuels, et nous prévoyons que plus l’adopteront. »

DNX Ventures a dirigé la ronde, qui comprenait la participation de Vulcan Capital. L’entreprise de 70 personnes avait déjà démarré. Il utilisera l’argent frais pour doubler ses effectifs et élargir sa gamme de produits.