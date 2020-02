La startup de Portland vise à traiter la dépendance aux opioïdes avec la technologie alors qu’elle lève 10,5 millions de dollars et s’associe à Premera – .

La fondatrice et PDG de Boulder, Stephanie Papes, à gauche, dans les bureaux de la startup à Portland. (Photo de rocher)

En affrontant l’épidémie d’opioïdes, l’un des plus grands défis des soins de santé aux États-Unis aujourd’hui, Stephanie Papes fait face à son propre défi – la construction d’un service de soins de santé et d’une startup technologique.

Elle réussit jusqu’à présent avec Boulder, une entreprise de technologie de la santé basée à Portland qui a récemment levé 10,5 millions de dollars et a conclu un partenariat avec Premera Blue Cross.

Stephanie Papes. (Photo de rocher)

Lancé en 2017, Boulder a été lancé dans l’Oregon il y a environ neuf mois et a commencé à traiter 100 patients avec son modèle clinique complet et la télémédecine qui le prend en charge. Boulder est un programme de traitement de la toxicomanie basé sur une application dans lequel les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’opioïdes (OUD) peuvent éviter les visites dans des cliniques physiques et obtenir des soins et du soutien au moment et à l’endroit où elles en ont besoin à l’aide d’une plate-forme numérique.

Papes, le fondateur et PDG, était un lauréat de Forbes 30 under 30 en soins de santé en 2019 qui a déménagé à Portland après sept ans à New York. Boulder emploie des médecins, des infirmières praticiennes, des entraîneurs de récupération par les pairs et des défenseurs des soins tout en constituant des équipes de produits, de conception et d’ingénierie.

La Substance Abuse and Mental Health Services Administration a rapporté qu’environ 10,3 millions d’Américains âgés de 12 ans et plus avaient abusé d’opioïdes en 2018, dont 9,9 millions d’abus analgésiques sur ordonnance et 808000 consommateurs d’héroïne. Papes voit Boulder comme un moyen d’atteindre plus de ces personnes.

“Les installations en brique et mortier traitent toujours moins de 10 000 patients”, a déclaré Papes. «Nous pensons vraiment que nous pouvons atteindre des centaines de milliers. C’est la seule façon de faire une brèche [in the epidemic] et la technologie est le seul moyen d’y parvenir. »

L’objectif de Boulder dans le cadre de son nouveau contrat avec Premera est de toucher 2 millions de personnes supplémentaires dans le nord-ouest du Pacifique, de réduire les coûts et d’améliorer l’expérience et les résultats des patients en Oregon, à Washington et en Alaska. L’expansion nationale est l’espoir sur la route.

L’application Boulder est conçue pour connecter les patients aux soins où ils se trouvent, plutôt que d’exiger des visites à la clinique. (Photo de rocher)

Les fournisseurs de soins de Boulder prescrivent de la buprénorphine, décrite par les centres américains de toxicomanie comme un «agoniste opioïde partiel», qui est associée à la naloxone, un médicament utilisé pour bloquer les effets des opioïdes, dans le médicament Suboxone. La buprénorphine se lie aux récepteurs du cerveau et ne les active que légèrement, soulageant les symptômes de sevrage tandis que la naloxone bloque l’effet des opioïdes, empêchant le corps de ressentir tout type d’effet.

Papes a appelé la buprénorphine le pilier du traitement médicamenteux à Boulder, ajoutant qu’il est «incroyablement efficace et sûr de commencer à la maison». Elle est fière d’un taux de rétention de traitement de 85 pour cent chez les patients Boulder par rapport à une moyenne de l’industrie de 30 à 40 pour cent. Mais elle souligne que la stigmatisation moraliste de la toxicomanie aux États-Unis est un obstacle majeur qui doit encore être surmonté.

Le travail peut être un défi avec une équipe technique qui est principalement nouvelle dans les soins de santé et une équipe de soins de santé qui est nouvelle dans le démarrage et la culture technologique.

“Nous sommes tous en train de nous rassembler, alignés dans le cadre de cette mission, mais c’est une équipe assez hétéroclite”, a déclaré Papes à propos de l’équipe de 35 personnes, dont 15 ou 18 qui travaillent à Portland. «Une partie du défi consiste simplement à nous assurer que nous apprenons vraiment les uns des autres et, pour la première fois, à bien des égards, à créer une plate-forme véritablement mixte de services et de technologies pour les fournisseurs de soins numériques.»

La plate-forme de Boulder permet aux patients de se connecter avec les fournisseurs 24h / 24 et 7j / 7 via une vidéo et une messagerie sécurisées. Essayer de toucher le patient moyen atteint d’un trouble de dépendance aux opioïdes signifie faire face à certains qui ont modifié la chimie du cerveau et à beaucoup d’autres qui ont des problèmes chaotiques dans leur vie, a déclaré Papes. Elle s’émerveille de la façon dont ses médecins établissent des relations plus étroites avec les patients en étant invités à leur domicile via la technologie.

“Vous pouvez voir des mamans qui dorment leurs enfants en arrière-plan pendant qu’elles font leurs visites vidéo”, a-t-elle déclaré. «C’est donc un type d’intimité différent de celui auquel vous vous attendez vraiment dans un contexte clinique, ce qui peut être vraiment, en particulier pour les maladies addictives, pas un endroit idéal – très induisant l’anxiété et induit par la stigmatisation.

Les soins aux patients peuvent commencer dans les services d’urgence d’un hôpital après une surdose ou lors d’une visite chez un médecin de soins primaires. Les patients créent un compte et parlent à un spécialiste de Boulder le même jour. Ils sont évalués et s’ils sont un bon candidat pour la buprénorphine, une e-prescription est envoyée à leur pharmacie préférée.

Une «boîte Boulder» est envoyée aux patients qui s’inscrivent au programme de traitement de la toxicomanie aux opioïdes de Boulder. (Photo de rocher)

Une «Boulder Box» est envoyée au patient contenant du narcan, le médicament de surdose d’opioïdes, ainsi que des kits de test de liquide buccal. Ces tests de salive, destinés à capturer si un patient prend ses médicaments ou s’ils ont d’autres substances qu’ils peuvent potentiellement co-ingérer, peuvent être observés sur vidéo et un mailing prépayé permet de renvoyer les échantillons à un laboratoire partenaire.

Pour ceux qui voient les limites des soins basés sur le dépistage, Papes souligne rapidement les interactions en personne que Boulder aide également à faciliter, y compris le travail de Kara Nelson, une entraîneure par les pairs qui a fondé Haven House à Juneau, en Alaska, pour soutenir les femmes. sortant de l’incarcération.

“Nous tous à Boulder voyons Kara comme Boulder, elle est l’entreprise”, a déclaré Papes. “Oui, nous sommes une application, mais nous sommes aussi les Karas du monde. Nous sommes dans ces communautés et essayons de nous connecter avec les gens là où ils vivent. … Ce n’est pas aussi simple que «certaines choses doivent être en personne et d’autres devraient être dans la technologie». C’est plutôt «que peut faire la technologie pour résoudre les problèmes pour nous?» »