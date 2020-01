La startup de Seattle Nori lève des fonds pour le marché de la blockchain pour lutter contre le changement climatique – .

L’équipe Nori lors d’une journée de démonstration Techstars. (Nori Photo)

La promesse de Microsoft de retirer plus de carbone qui réchauffe la planète de l’atmosphère qu’elle n’en émet a fait vibrer le monde de la technologie à propos de «l’élimination du carbone». Une startup de Seattle vient de lever des fonds pour amener ce concept à un nouveau niveau.

Nori exploite un marché basé sur la blockchain avec ses propres jetons de crypto-monnaie pour permettre aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers de financer des efforts pour réduire les niveaux de dioxyde de carbone dans l’air. Il vient de lever 1,3 million de dollars dans un cycle de «pré-amorçage» pour poursuivre cette poussée.

La crypto-monnaie paierait aux agriculteurs pour capturer le gaz en utilisant des techniques agricoles durables qui favorisent la croissance des microbes et des bactéries dans la couche arable. Les organismes microscopiques extraient le CO2 de l’air et le retiennent dans le sol où il ne chauffera pas la planète.

L’injection de trésorerie de Nori financera les opérations jusqu’au milieu de l’année, a déclaré le PDG Paul Gambill à .. La startup prévoit de lever 5 millions de dollars supplémentaires auprès de sociétés de capital-risque au cours des prochains mois pour développer son équipe de 10 personnes. La société fait face à une demande plus importante qu’elle ne peut en gérer actuellement, a expliqué M. Gambill, d’où la nécessité d’augmenter les effectifs.

Les prix de l’élimination du carbone sont principalement décidés par la réglementation gouvernementale, plutôt que par le marché, a déclaré Gambill. Nori veut créer des incitations pour amener plus de gens dans la lutte contre le changement climatique.

«Si nous voulons que les gens fassent quelque chose qui va extraire le carbone de l’air, la façon la plus simple de les faire le faire est de les payer», a déclaré Gambill.

Le PDG de Nori, Paul Gambill. (Nori Photo)

Nori, diplômée de Techstars Sustainability Accelerator, vient de lancer son marché à la fin de l’année dernière. La plate-forme fonctionne avec des paiements en espèces / crédit, mais la société prévoit de commencer à vendre ses jetons ce trimestre. Nori gagne de l’argent en facturant des frais de transaction aux personnes et aux entreprises qui financent les efforts d’agriculture durable.

Nori a renoncé à ses investissements en actions traditionnels pour alimenter sa croissance en faveur d’accords simples pour de futurs jetons, autrement appelés SAFT. Les investisseurs engagent des liquidités dans la startup en échange de la garantie de futurs jetons dans une offre initiale de pièces.

Pleins feux sur les startups: Nori crée un marché de blockchain ouvert à tous pour inverser le changement climatique

La valeur d’un jeton est liée au prix du marché pour une tonne de carbone retirée de l’atmosphère. À l’heure actuelle, la valeur de rachat d’un seul jeton, qui paie pour une tonne d’élimination de carbone, est d’environ 15 $.

Nori donne aux investisseurs l’accès à des jetons à prix réduit qu’ils peuvent vendre pour un rendement plus élevé ou utiliser pour compenser leurs propres émissions. Les employés recevront également des jetons comme incitations.

“Nous avons tous la peau dans le jeu, et de cette façon, tout le monde en profite lorsque la valeur d’un jeton augmente”, a déclaré Gambill.

Gambill a passé près de trois ans à consulter le géant Deloitte en tant que chef de produit logiciel pour créer des applications pour de grandes marques telles que Target, Nike, Starbucks et plus encore. Il est ensuite devenu le fondateur de deux startups: la société de conception d’autocollants iMessage You Enjoy My Stickers et Happy Crate, un service d’abonnement au cannabis.

Gambill s’est installé sur le changement climatique après avoir lu sur les frustrations des scientifiques incapables d’amener les gens à écouter leurs avertissements sur les conséquences désastreuses du phénomène.

Par le biais du groupe Meetup Carbon Removal Seattle, il a rencontré son premier co-fondateur: Christoph Jospe, alors stratège en chef pour le Center for Negative Carbon Emissions à alma mater de Gambill, Arizona State University. Klaus Lackner, directeur du centre d’émissions de l’ASU, siège au conseil d’administration de Nori.

Gambill a applaudi les efforts de Microsoft pour devenir «carbone négatif» d’ici 2030, en retirant plus de carbone de l’environnement qu’il n’en émet chaque année. Encore plus impressionnant, a-t-il déclaré, est l’objectif de Microsoft d’éliminer suffisamment de carbone d’ici 2050 pour compenser toutes ses émissions et sa consommation électrique depuis sa fondation il y a des décennies.

Gambill considère cette décision comme une validation du modèle commercial de Nori et un signe que le monde adopte l’élimination du carbone.

“Les émissions de dioxyde de carbone sont comme des ordures que nous jetons dans la rue, et Microsoft dit qu’il veut ramasser toutes ses ordures, recycler ce qu’il peut et éliminer de manière responsable le reste”, a déclaré Gambill. “C’est un leadership fantastique, et je m’attends à voir davantage d’entreprises poussées par leurs employés et actionnaires à emboîter le pas.”