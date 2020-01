La startup de Seattle se connecte avec le célèbre institut d’amour pour raviver les relations autour des «huit dates» – .

Dr. John Gottman et Dr. Julie Schwartz Gottman, fondateurs du Gottman Institute à Seattle. (Photo gracieuseté du Gottman Institute)

Mystery, la start-up vieille d’un an qui facilite les rendez-vous surprises pour les couples, et le Gottman Institute, l’organisation de thérapie et d’amour vieille de plusieurs décennies, forgent un partenariat pour aider les couples à raviver les relations.

Ils font équipe sur une série “Huit Dates” dans l’application Mystery, créant essentiellement un moyen pour les couples de susciter des conversations plus significatives alors qu’ils participent à des dates mystères dans les restaurants, bars et autres endroits de la région de Seattle.

Le partenariat joue un livre du même nom publié l’année dernière par les Drs. John Gottman et Julie Schwartz Gottman, qui s’articule autour de huit conversations distinctes qu’ils estiment nécessaires d’avoir pour maintenir une relation saine.

L’appariement allie un peu de technologie à la thérapie traditionnelle. Le Gottman Institute apporte une «approche de la science des données aux relations», tandis que Mystery fait de même pour les dates, a déclaré le cofondateur de Mystery, Shane Kovalsky, qui a lancé la société avec Vince Coppola après avoir travaillé ensemble auparavant à Seattle, une start-up de camionnage Convoy.

Les huit dates Mystery de la série Gottman ont chacune des thèmes différents, qu’il s’agisse de l’endroit où les couples finissent par manger ou de l’activité à laquelle ils participent. Kovalsky aime imaginer, par exemple, que la date «D’accord pour ne pas être d’accord» pourrait avoir lieu à une clôture classe où le cadre est un peu plus combatif mais est mélangé avec la conversation au fur et à mesure.

Les autres dates de la série incluent «Appuie-toi sur moi», pour encourager les discussions sur la confiance et l’engagement; «Allons-y», pour des conversations sur le sexe et la passion; et «Coût de l’amour», une date qui suscite des discussions sur le travail, l’argent et les valeurs financières.

Mystery élimine toutes les démarches nécessaires pour planifier une date et surprend les couples avec des activités et des lieux de dîner. (Capture d’écran mystère)

Mystery a lancé son application en septembre dernier et a levé un financement de 1,2 million de dollars auprès de Founders’s Co-op, Liquid 2 Ventures, Frontier Venture Capital et autres. La startup, qui cherche à s’étendre au-delà de Seattle cette année, planifie et exécute des centaines de mystères par mois.

Le produit de base de la société a été sa sortie multi-destinations impliquant une activité, un dîner, des boissons ou des desserts après le dîner et le transport. Les prix varient de 50 $ à 100 $ par personne jusqu’à 200 $ ou plus par personne. Le prix tient compte de tout en fonction du nombre d’arrêts dans une soirée et comprend des frais de planification de 20 $, des estimations de covoiturage, des estimations de repas et de boissons et des coûts d’activité.

Le monde a changé et la technologie a changé, mais les gens ont toujours besoin des mêmes choses dans leurs relations.

Répondant aux commentaires des clients, Mystery propose désormais des options à guichet unique pour donner aux couples la possibilité de sortir plus fréquemment sans avoir à planifier. Un repas à guichet unique ou une activité à guichet unique est un moyen facile d’explorer Seattle d’une manière nouvelle, a déclaré Kovalsky. Ces nouvelles options n’incluent pas les frais de planification et les prix tournent autour de ce qu’un couple pense vouloir dépenser pour le dîner ou une activité, ainsi que pour y arriver.

Et l’idée de sortir avec une autre personne importante, peut-être autant qu’une fois par semaine, fait partie intégrante de ce que conseillent les Gottman.

“Eight Dates”, c’est comme avoir à votre table deux des plus grands spécialistes des relations au monde pour vous guider sur la façon d’aborder les sujets qui créent ou rompent les relations “, indique une description du livre sur le site Web de Gottman.

Mystery a piloté la première de ces dates – appelée “Jouez avec moi” – dans son application et la société est intentionnelle quant aux activités qui correspondent au titre et aux lieux de dîner propices à la conversation. Le Gottman Institute a également aidé à proposer des sujets et des questions pour les couples qui leur sont fournis via l’application.

Le texte de présentation «Huit dates» sur l’application Mystery, à gauche, et le livre écrit par les Gottmans. (Mystère, Gottman Images)

John Gottman a ouvert le soi-disant Love Lab en 1986 à l’Université de Washington, considéré à l’époque comme le premier laboratoire de couples au monde. Plus de 30 ans plus tard, en s’associant avec une startup à Seattle pour la première fois, le Gottman Institute a été attiré par la synergie entre ce qu’il fait et ce que Mystery a construit.

«Notre mission n’a pas changé depuis notre fondation en 1996. Notre mission est vraiment d’aider les gens à avoir de meilleures relations. Et ces principes fondamentaux n’ont pas changé non plus », a déclaré Michael Fulwiler, directeur du marketing chez Gottman. «Le monde a changé et la technologie a changé, mais les gens ont toujours besoin des mêmes choses dans leurs relations.»

Les couples qui ont besoin de parler de choses ne sont pas différents des clients Mystery qui n’ont pas le temps, l’énergie ou le désir de planifier une soirée. Et le Gottman Institute et Mystery se concentrent tous deux sur la réactivation du plaisir dans les relations, car la recherche indique que 75% des couples qui entrent en thérapie déclarent ne plus s’amuser ensemble.

“Ce qui est cool avec Mystery, c’est qu’ils offrent ces nouvelles expériences et il y a des recherches qui montrent que de nouvelles activités sont en corrélation avec le bonheur relationnel”, a déclaré Fulwiler. “Les couples qui essaient ensemble de nouvelles choses qui sont passionnantes et nouvelles, cela profite à leur relation.”