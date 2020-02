La startup de Seattle SkyKick “se réjouit” de la décision dans le litige sur une marque déposée par l’UE avec le géant de la diffusion Sky

(L à R): Todd Schwartz et Evan Richman, co-fondateurs et co-PDG de Skykick. (Photo Skykick)

La start-up de Seattle SkyKick et le géant de la radiodiffusion appartenant à Comcast, Sky, sont tous deux optimistes à propos d’une décision importante d’un tribunal européen de premier plan dans leur différend de près de quatre ans sur les marques.

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une marque ne peut pas être annulée simplement parce qu’elle est vague ou peu claire, une aubaine pour Sky. Mais, dans une victoire potentielle pour SkyKick, le tribunal a également constaté que le dépôt d’une marque pour un produit ou un service qui n’est jamais destiné à être utilisé pourrait constituer une action de «mauvaise foi».

SkyKick se dit “satisfait” de la décision rendue mercredi, tandis que Sky s’est “félicitée” de la décision. La décision, ont déclaré des experts juridiques, est principalement une victoire pour des entreprises comme Sky qui détiennent de nombreuses marques de commerce, au milieu d’une poussée pour bouleverser les règles.

Voici ce que les entreprises avaient à dire sur la décision. Premièrement, SkyKick, qui a noté que la question était loin d’être réglée par cette décision: «SkyKick est satisfaite de l’arrêt de la Cour européenne dans son ensemble. Il s’agit d’un jugement qui revêt également une grande importance pour toutes les entreprises qui souhaitent clarifier la portée des enregistrements de marques européennes. Nous attendons avec impatience la prochaine étape du processus lorsque le jugement européen sera examiné par Lord Justice Arnold dans les prochains mois. »

Et voici la réaction de Sky: «Nous nous félicitons du jugement de la CJUE. Nous avons toujours agi conformément à notre compréhension du droit des marques et des pratiques commerciales normales utilisées par d’autres sociétés cherchant à protéger leurs précieuses marques. »

[Editor’s Note: Yes, both companies put an “e” in “judgement” in their statements, which is apparently considered an acceptable alternative spelling in the UK. No judgment, please.]

Sky a poursuivi SkyKick en 2016 pour contrefaçon de marque. SkyKick, qui a un bureau à Amsterdam et exerce des activités en Europe, a riposté, faisant valoir dans une demande reconventionnelle que les marques de commerce de Sky dans des domaines tels que les “logiciels informatiques” étaient trop larges et devaient être rejetées. SkyKick a également fait valoir que certaines des marques déposées étaient recherchées de mauvaise foi, car Sky n’avait jamais eu l’intention d’opérer dans ces domaines.

Fondée par deux anciens employés de Microsoft, SkyKick crée des logiciels pour les sociétés de conseil et les fournisseurs de services que les petites et moyennes entreprises utilisent pour créer une stratégie informatique. Son produit phare, Migration Suites for Office 365, simplifie le transfert des e-mails et des outils de productivité vers Office 365 hébergé par Microsoft.

SkyKick en mai a levé 40 millions de dollars. À l’époque, la société avait déclaré qu’elle prévoyait d’embaucher «à tous les niveaux» à Seattle et dans ses bureaux mondiaux à Amsterdam, Sydney et Tokyo. La société a déclaré en mai qu’elle comptait 150 employés dans le monde et qu’elle avait levé 65 millions de dollars à ce jour.

En octobre, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que les marques déposées pour un concept aussi large que les logiciels informatiques vont à l’encontre de l’intérêt public et créent le potentiel d’un «monopole d’une ampleur immense qui ne peut être justifié». le tribunal n’est pas allé aussi loin dans sa décision.

La décision sera applaudie par les détenteurs de ces grandes marques, a déclaré Mark Nichols, associé au cabinet d’avocats londonien Harbottle & Lewis. Les jugements récents dans d’autres affaires, a déclaré Nichols, ont donné une impulsion à la révision des règles pour se débarrasser des marques trop vagues et «réduire l’encombrement dans le registre des marques».

Thomas Kirby, un avocat de la division de propriété intellectuelle du cabinet d’avocats Clarke Willmott du Royaume-Uni, a déclaré que la décision clarifie ce qui constitue une «mauvaise foi» en termes de marques de commerce pour des produits ou services qui ne peuvent jamais être utilisés. Cependant, le tribunal n’a pas fait de brèche dans les règles concernant les concepts de marque commerciale qui sont devenus des éléments essentiels de presque toutes les entreprises, comme les services financiers et les logiciels.

“Cette décision représente une occasion manquée de libérer le marché pour les nouveaux entrants en restreignant la portée du monopole qu’une partie pourrait obtenir sur les logiciels informatiques et d’autres conditions similaires”, a déclaré Kirby. “Il sera cependant sans aucun doute bien accueilli par les acteurs établis qui possèdent déjà de larges monopoles car cela leur permet de continuer à faire respecter ces droits.”