La startup de Seattle voit Remitly croître alors que la crise du COVID-19 accélère le passage aux transferts de fonds numériques – .

L’équipe Remitly. (Remitly Photo)

De nombreuses startups technologiques licencient des employés et font face à une forte baisse des revenus en raison de la crise COVID-19.

Ce n’est pas le cas de Remitly, une entreprise de Seattle qui aide les gens à envoyer de l’argent à l’étranger. La pandémie mondiale accélère le passage aux envois de fonds numériques, a déclaré le PDG de Remitly, Matt Oppenheimer.

La technologie mobile de Remitly permet aux gens d’envoyer et de recevoir de l’argent à travers les frontières, y compris des immigrants aux États-Unis et au Royaume-Uni qui soutiennent des familles dans des pays comme les Philippines, l’Inde, le Salvador et d’autres.

Le service élimine les formulaires, codes, agents et autres frais généralement associés au processus de transfert d’argent international. Remitly opère dans un secteur extrêmement chaud du marché des technologies financières et est l’une des startups les plus précieuses de Seattle, sur le point de rejoindre un groupe d’élite de sociétés locales “licornes”.

La croissance de la clientèle de l’entreprise a augmenté de 100% de février à mars et le volume des transactions a augmenté de 40%.

Oppenheimer a déclaré qu’il existe plusieurs facteurs à l’origine de l’augmentation de l’activité. Les clients doivent toujours envoyer de l’argent à l’étranger – peut-être encore plus pendant la pandémie – mais les solutions traditionnelles de transfert de fonds telles que les fournisseurs de briques et de mortier sont fermées. On craint également de quitter le domicile ou que le COVID-19 ne se propage par l’échange de devises physiques (il y a peu de preuves de cela).

En conséquence, Remitly voit plus de gens affluer vers sa plate-forme.

“Dans cet environnement difficile dans lequel nous vivons tous, les clients considèrent toujours les envois de fonds comme un service essentiel et doivent déterminer le moyen le plus sûr et le plus sûr de rendre cet argent à leurs proches”, a déclaré Oppenheimer.

S’exprimant lors d’un événement Startup Grind à Seattle la semaine dernière, Oppenheimer a déclaré que la mission de l’entreprise de 9 ans n’avait jamais été aussi claire.

Chez virtuel @SeattleGrind, @remitly, PDG @matt_oppy, affirme que les sociétés de transfert de fonds mobiles voient leur activité augmenter alors que les gens recherchent des moyens d’envoyer de l’argent à l’étranger numériquement. “La mission n’a jamais été aussi importante et claire.” pic.twitter.com/HvcY9DpkaW

– Taylor Soper (@Taylor_Soper) 10 avril 2020

Les communautés d’immigrants sont susceptibles d’être “parmi les plus durement touchées” par la pandémie, a rapporté le Washington Post. Le programme de relance de 2,2 billions de dollars n’aidera pas des millions d’immigrants sans papiers qui paient des impôts, a rapporté l’Associated Press.

«Nos clients sont de véritables héros qui continuent de privilégier le bien-être de leurs proches et nous nous engageons à leur fournir un moyen facile d’envoyer de l’argent à la maison de manière sûre et fiable», a déclaré Oppenheimer.

Les envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint un record de 529 milliards de dollars en 2018, selon la Banque mondiale, en hausse de 9,6% sur douze mois. Ce nombre devrait atteindre 551 milliards de dollars en 2019 et 597 milliards de dollars en 2021.

Concurrencent Remitly avec WorldRemit, TransferWise et d’autres sociétés technologiques similaires visant à gagner des parts de marché auprès des opérateurs historiques tels que Western Union ou MoneyGram.

Fondée en 2011 sous le nom de Beamit Mobile, Remitly a décroché une injection de trésorerie de 220 millions de dollars l’année dernière. En février, il s’est étendu au-delà des envois de fonds pour la première fois et a lancé un nouveau service bancaire spécialement conçu pour les immigrants.

L’entreprise, classée n ° 3 sur la liste . 200 des meilleures startups technologiques du Pacifique Nord-Ouest, compte plus de 1000 employés dans son siège de Seattle et six autres bureaux à Spokane, Wash., Londres, Dublin, Cracovie, Manille et Managua.

Les investisseurs Remitly incluent Barclays, Bezos Expeditions, Bridge Bank, DN Capital, Echelon Capital, Founders ‘Co-Op, Generation Investment Management, Goldman Sachs, QED Investors, PayU, Silicon Valley Bank, Stripes, Threshold Ventures, Tomorrow Ventures et Trilogy Equity Partenaires, entre autres.

Oppenheimer, qui a aidé à proposer l’idée de Remitly tout en travaillant pour la Barclays Bank au Kenya, a déclaré que la société avait effectué plusieurs changements internes pour s’adapter aux nouveaux mandats du travail à domicile. Les dirigeants organisent des réunions hebdomadaires à l’échelle de l’entreprise, des sessions de questions / réponses régulières, des chasses au trésor virtuelles, des soirées de jeux d’équipe, des cafés virtuels et partagent également des documents avec des recommandations d’autosoins.

“La réalisation de cette situation a des implications individuelles pour tout le monde, qui réagissent tous différemment à cette crise, j’essaie d’être moi-même authentique et empathique en dirigeant l’équipe”, a déclaré Oppenheimer lors d’une récente rafle sur . de conseils de leadership. «Nous devons prendre soin de nous-mêmes et les uns des autres, et chaque personne mérite de pouvoir traiter cela à sa manière. Toute mon équipe a intensifié ses communications et je suis personnellement déterminé à maintenir un dialogue très ouvert avec notre équipe mondiale. »