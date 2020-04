La startup Glow de Seattle organise «Podapalooza», un festival de podcast virtuel, en tant qu’avantage COVID-19 – .

(Image Podapalooza)

Si vous êtes resté coincé à la maison à consommer toutes sortes de médias pendant la pandémie de COVID-19, ajoutez un festival de podcast virtuel à votre liste de ce que vous allez écouter ensuite.

Podapalooza est un événement de deux jours qui se déroulera du 25 au 26 avril et réunira plus de 100 podcasteurs tout en collectant des fonds pour GiveDirectly. L’organisme à but non lucratif fournit des paiements en espèces aux ménages vulnérables dans les zones les plus durement touchées par la crise sanitaire en cours.

L’événement est la création de l’équipe de Glow, une startup de la technologie de podcasting basée à Seattle, qui fait équipe avec ses amis de la communauté. Filiale de Pioneer Square Labs, Glow a levé 2,3 millions de dollars l’été dernier.

«Pensez à Live Aid, mais à la maison, dans votre pantalon de survêtement, en écoutant des podcasts», lit un slogan sur le site Web de l’événement. Glow dit que l’idée était un croquis sur un morceau de papier il y a trois semaines qui a été envoyé par SMS à des amis podcasteurs.

(Image Podapalooza)

Maintenant, le festival mettra en vedette certains des plus grands noms du milieu, y compris des podcasts tels que “LeVar Burton Reads”, “Lore”, “The NoSleep Podcast”, “Imagined Life”, “Meet Cute” et plus encore. Différentes «étapes» incluent Binge-digne, Get Down to Business, What’s Happenin ’?, Brain Candy, Talkin’ It Up et Kids ’Corner.

Les auditeurs doivent acheter un billet avec un modèle de paiement à leur guise et obtiendront une programmation et un horaire dans leur boîte de réception. Tout au long du week-end du festival, de nouveaux numéros seront déposés dans le podcast Podapalooza et votre application de choix à écouter. Les épisodes sont préenregistrés et un mélange de contenu nouveau et précédent.

Consultez le site Web de Podapalooza pour obtenir des billets et la FAQ pour plus d’informations sur la façon dont tout cela fonctionne.