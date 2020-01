La startup immobilière Curbio se développe à Seattle dans le but d’accélérer les projets de rénovation domiciliaire – .

Tableau de bord du projet de Curbio. (Photo Curbio)

Un autre jour, une autre startup technologique de l’immobilier vient à Seattle.

Matt Siegal, co-fondateur de Curbio. (Photo Curbio)

Cette fois, c’est Curbio, qui se présente comme la «seule entreprise de technologie de rénovation pré-vente clé en main sur le marché». La startup est un entrepreneur général agréé qui s’associe à des agents immobiliers pour rénover des maisons que les propriétaires s’apprêtent à vendre. Il gère l’intégralité du processus de rénovation du début à la fin, et les vendeurs n’ont pas à payer jusqu’à la clôture de la vente.

Curbio est présent sur 17 marchés et son entrée à Seattle marque sa première expansion sur la côte ouest. La société a annoncé son intention de commencer prochainement son service à San Francisco, Portland et Los Angeles.

Curbio affirme que sa plate-forme technologique lui permet de réaliser des projets de rénovation 60% plus rapidement que les autres entrepreneurs. La technologie rationalise les principales parties du processus, notamment la création d’un devis, l’acquisition de matériaux et la gestion du projet.

Cofondateur de Curbio, Rick Rudman. (Photo Curbio)

La société basée au Maryland a levé un tour de série A de 7 millions de dollars en août. Les fonds ont contribué à alimenter l’expansion de Seattle et d’autres marchés du pays.

Seattle est devenue un foyer pour la technologie immobilière, en raison de son statut de leader de l’innovation et de ses coûts de logement qui montent en flèche. La région abrite des poids lourds comme Zillow et Redfin et des startups comme Flyhomes, Blokable, Loftium et autres. La semaine dernière, un diplômé de Y-Combinator ZeroDown a ouvert un petit bureau à Seattle, son premier à l’extérieur de San Francisco.