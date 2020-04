La startup NextStep de Seattle lève 3,6 millions de dollars pour former des travailleurs déplacés à des emplois dans le secteur de la santé – .

PDG de NextStep Chris Hedrick. (Photo NextStep)

La startup NextStep de Seattle a levé 3,6 millions de dollars supplémentaires pour aider à stimuler la croissance de sa plate-forme technologique qui recrute et forme des travailleurs de la santé.

Fondée en 2018 et issue des laboratoires Pioneer Square à Seattle, NextStep vise à remédier à ce qu’elle décrit comme une pénurie nationale de soignants – un problème encore plus aigu en raison de l’épidémie de COVID-19 et de la crise économique qui en résulte.

L’entreprise cible les personnes occupant des emplois à bas salaire menacées de déplacement et les forme à des postes de soins de santé recherchés, notamment en tant qu’assistante infirmière certifiée, aide à domicile et assistante en soins personnels.

Avec des millions de personnes qui ont déposé une demande de chômage au cours du mois dernier et une demande croissante de travailleurs de la santé, NextStep voit une grande opportunité de combler certaines lacunes.

«En exploitant le potentiel et les forces des talents déplacés, nous pouvons renforcer le personnel de santé et offrir à des millions de travailleurs une voie vers des carrières durables et épanouissantes – à un moment où notre pays en a le plus besoin», a déclaré Chris Hedrick, PDG de NextStep, dans un communiqué.

La startup exploite une plate-forme de formation mobile et un programme de placement pour les travailleurs de soins de longue durée. Sa principale source de revenus provient de la vente de ses services à des employeurs qui ont besoin de personnel de santé.

NextStep a dirigé un projet pilote dans le Colorado et a inscrit plus de 2 000 personnes dans l’État.

La société a également récemment lancé un certificat national de soignant COVID-Ready, qui forme les soignants de première ligne aux directives de santé qui réduisent le risque d’infection et aux soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

Hedrick a précédemment dirigé un programme d’enseignement supérieur au Rwanda appelé Kepler et une société de technologie d’apprentissage et d’externalisation Intrepid Learning. Il a également été le premier employé de la Fondation Gates Library, le prédécesseur de la Fondation Bill et Melinda Gates, et a géré des programmes philanthropiques nationaux pour Microsoft.

Hedrick a cofondé NextStep avec la vétérane de l’industrie des soins de santé, Charissa Raynor, ancienne directrice exécutive de The Benefits Group, où elle a dirigé le développement de la plus grande initiative de formation en soins à domicile du pays. Raynor est également infirmière autorisée.

Springrock Ventures a dirigé la ronde, qui comprenait la participation de JAZZ Venture Partners, du fonds LearnStart de Learn Capital et des directeurs généraux de Pioneer Square Labs. À ce jour, l’entreprise a levé près de 10 millions de dollars.