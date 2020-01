La startup Seeq de Seattle lève 24 millions de dollars pour aider les entreprises à analyser leurs données de fabrication – .

Le logiciel d’analyse de Seeq. (Photo Seeq)

Seeq, le fabricant de logiciels d’analyse pour les fabricants basé à Seattle, vient de récolter 24 millions de dollars d’argent frais.

L’accord est une extension d’un tour de série B à partir de la mi-2018 qui porte la société à près de 60 millions de dollars de financement à vie. La branche d’investissement a été dirigée par Saudi Aramco, le géant pétrolier public qui vient d’achever la plus grande introduction en bourse du monde. Les investisseurs existants Altira Group, Chevron Technology Ventures et Second Avenue Partners ont également participé à la ronde.

Seeq prévoit ajouter 6 millions de dollars supplémentaires à l’expansion de la série B au moment de sa clôture, ce qui portera l’opération à environ 30 millions de dollars.

PDG de Seeq, Steve Sliwa. (Photo via Seeq)

Seeq est dirigé par le PDG Steve Sliwa, qui a lancé l’entreprise en 2013 après avoir vendu sa précédente startup, l’avionneur sans pilote Insitu, à Boeing pour un prix d’achat déclaré de 400 millions de dollars en 2008. Seeq aide des clients de 40 pays de diverses industries à analyser leur données et fournir des informations sur la production, à la fois sur site et dans le cloud.

Il tire des chiffres des capteurs et des systèmes d’instruments pour aider à répondre à des questions telles que «Quand la pompe a-t-elle consommé plus de 38 kW?» Ou «Quand la température était-elle plus froide que 100 ° F?» Ou «Quelle quantité de mon produit a été fabriquée sous ces conditions? “

Aujourd’hui, Seeq compte 120 employés, soit plus du double de ses effectifs au cours des 18 derniers mois. Ses clients comprennent des poids lourds de l’énergie comme Royal Dutch Shell, des leaders pharmaceutiques tels que Merck et Roche et les géants chimiques Lonza et Covestro.

La société prévoit d’utiliser l’infusion de trésorerie pour développer le développement, les ventes et le marketing. Seeq cherche également à accroître sa présence sur les marchés internationaux.