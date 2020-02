La startup Y Combinator aide humainement les entreprises à sélectionner les candidats à l’échelle, avec l’aide de l’IA – .

L’équipe Humanly chez Y Combinator, de gauche à droite, le CTO Bryan Leptich, le PDG Prem Kumar et le COO Andrew Gardner. (Photo humainement)

L’automatisation peut être un moyen de remplacer les humains dans certains types d’emplois. Mais pour Humanly, l’automatisation est un meilleur moyen d’aider les entreprises à trouver les bonnes personnes pour remplir les rôles.

La startup de Seattle gagne du terrain avec sa plate-forme basée sur l’intelligence artificielle qui sélectionne les candidats, planifie des entretiens et effectue des vérifications de références. Des sociétés comme Farmers Insurance et une autre startup de Seattle, Armoire, utilisent le logiciel, qui vise à réduire le temps nécessaire pour trouver des talents et offrir une meilleure expérience aux nouveaux employés potentiels.

Humanly est dirigé par le co-fondateur et PDG Prem Kumar, un ancien employé de Microsoft qui a contribué au lancement de la startup en août 2018. Il a rencontré son co-fondateur Andrew Gardner alors qu’ils travaillaient à la startup d’engagement des employés de Seattle TINYpulse. Prem a ensuite complété l’équipe fondatrice avec le «meilleur développeur que je connaissais», recrutant Bryan Leptich en tant que CTO.

Les fondateurs font actuellement partie de la classe Hiver 2020 chez Y Combinator, l’accélérateur de démarrage estimé de la Silicon Valley.

Humanly affirme que sa technologie peut permettre aux gestionnaires d’embauche d’économiser 60 heures ou plus par poste ouvert, en moyenne, et également de réduire les biais au début du processus d’embauche. L’entreprise se concentre sur les postes qui ont un volume de CV et un chiffre d’affaires élevés, tels que la réussite des clients ou les rôles de vente.

Kumar a déclaré que Humanly utilise le profilage progressif, similaire à un outil de marketing, comme un moyen de comprendre rapidement l’intention et les antécédents d’un candidat. Son chatbot permet de gérer les conversations en «haut de l’entonnoir» avant qu’un humain n’intervienne pour terminer le processus d’embauche.

«Nous accordons une grande importance à la conception conversationnelle et aux questions qui sont posées, quand et par quels canaux», a déclaré Kumar.

La startup de 5 personnes a récemment levé les investissements d’investisseurs providentiels, dont Joe Giordano, fondateur de PayScale, ainsi que Liquid 2 Ventures. Son conseil consultatif comprend l’exécutif de longue date de Microsoft HR Lisa Brummel.

“Je discute de l’approche de Humanly avec Prem depuis un certain temps maintenant – il y a un grand écart autour de l’expérience des candidats sur le marché et j’adore la façon dont ils y font face”, a déclaré Brummel dans un communiqué.

Parmi les autres startups de la région de Seattle qui utilisent la technologie pour améliorer le processus d’acquisition de talents, mentionnons Karat, une plateforme d’entrevue technique, et Textio, qui aide les entreprises à rédiger de meilleures listes d’emplois.

Humanly est basé à Seattle et à Sacramento, en Californie.

Nous avons rencontré Kumar pour ce Spotlight de démarrage, une fonctionnalité . régulière. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire:

Que fait votre entreprise? Automatise humainement la sélection des candidats et les questions et réponses pour les entreprises à fort volume de candidatures. Nous pensons que si les équipes d’embauche disposaient de temps, d’argent et de ressources illimités, chaque interaction avec un candidat commencerait par une conversation. Nous essayons de livrer cette expérience à grande échelle, efficacement et équitablement.

L’inspiration nous a frappé quand… Une grande partie de notre inspiration est venue de mes journées dans le CRM chez Microsoft et voir des outils CRM et d’automatisation marketing permettre un engagement à grande échelle. Nous pensons que si les équipes d’embauche avaient les outils qui leur permettraient de dialoguer avec les candidats de la manière dont les vendeurs et les spécialistes du marketing interagissent avec les prospects, l’embauche comme nous le savons serait inversée.

Par exemple, si je devais dire à un spécialiste du marketing de diriger un million de globes oculaires vers un site Web et que «oh, au fait», il n’y a que suffisamment de vendeurs pour parler à 10% des prospects, ce serait un échec. Malheureusement, dans le monde d’aujourd’hui – pour les emplois à volume élevé de candidats – cela se produit avec les candidats, même si les employeurs paient pour attirer les candidats vers leur contenu d’emploi. Cela a tout à voir avec la technologie à la disposition des équipes d’embauche.

Plutôt que d’essayer de trouver des gens qui ressemblent à ceux qui sont déjà dans votre organisation, nous trouvons important de trouver ceux qui ajouteront à votre culture pendant que vous travaillez vers votre feuille de route culturelle et où vous voulez être à l’avenir.

VC, Angel ou Bootstrap? Nous avons démarré pendant nos six premiers mois avant de terminer un cycle de pré-amorçage. Je recommande toujours l’amorçage si possible – c’est un excellent moyen d’apprendre vraiment votre problème d’espace, avant d’être prêt à vérifier. L’autre élément important est que, quelle que soit la manière dont vous passez d’un point de financement, il est tout aussi important d’obtenir les «bonnes conditions» (ou plus important encore) d’obtenir le ou les bons investisseurs. Nous avons été stratégiques en réunissant dans notre espace des investisseurs qui nous ont vraiment aidés et avoir ces partenariats solides peut faire ou défaire une entreprise. Vous n’aurez autant de succès que la qualité des 10 à 20 premières personnes que vous recruterez, et cela inclut les investisseurs et les partenaires.

Notre «sauce secrète» est: La clé de notre succès sera non seulement de faire gagner énormément de temps aux équipes d’embauche, mais également de créer des expériences de candidats de classe mondiale qui permettront à des marques d’employeurs fortes de briller. L’emploi moyen aux États-Unis reçoit 150 CV et une seule personne obtient un emploi particulier. Notre logiciel vise non seulement à trouver celui-là, mais à transformer les 149 autres en futurs candidats, défenseurs de la marque et même clients.

Séparément, nous pensons qu’à mesure que des technologies telles que les chatbots émergeront dans de nombreuses entreprises d’aujourd’hui dans le domaine de l’embauche, une grande partie des technologies environnantes deviendront des produits de base, et le jeu à long terme de Humanly est dans les données et le contenu – ce qui est fourni via ces canaux aux candidats, aux entreprises . Notre objectif est de créer la plus grande bibliothèque au monde de conversations d’embauche bidirectionnelles pour des postes à volume élevé de candidats. Cela permettra aux entreprises de déployer rapidement des conversations «de premier contact» avec les candidats à travers les différents canaux dans lesquels elles interagissent, de filtrer ces candidats et de les planifier.

La décision la plus intelligente que nous ayons prise à ce jour: Départ. Et en particulier en commençant par la recherche d’utilisateurs par rapport à la plongée directement dans le produit de construction. C’est la gestion des produits 101 mais quelque chose que nous ne pouvons pas insister assez. Avant de quitter nos emplois de jour, nous sommes allés à 60 personnes dans l’espace d’embauche (recruteurs, coordinateurs de recrutement, gestionnaires d’embauche et candidats) et avons fait un ensemble d’entretiens d’enquête contextuelle. Cela nous a énormément aidés à nous repérer avant de nous marier avec une solution particulière.

La plus grosse erreur que nous ayons faite jusqu’à présent: Une chose que nous n’avons pas fait assez tôt était vraiment de tirer parti de notre réseau de manière stratégique. Nous avons rapidement appris l’importance de prendre le temps d’amener ces supporters et amis sur le chemin avec nous. Un outil pratique que nous avons utilisé est la religion en envoyant des mises à jour mensuelles et en incluant une «demande» dans chacune.

Quel entrepreneur ou dirigeant de premier plan voudriez-vous le plus travailler dans votre coin? Reid Hoffman. Son travail chez PayPal et LinkedIn présente une classe de maître en propriété de catégorie. Son approche d’échelle éclair est une source d’inspiration pour toutes les entreprises à forte croissance.

Notre activité de team-building préférée: Voyager ensemble. Oh, et les buffets mongols. Avec une équipe à distance, nos voyages hebdomadaires à Mountain View, en Californie, pour Y Combinator et les voyages vers les clients conduisent souvent à un temps d’équipe de haute qualité. Andrew et moi avons deux enfants chacun, tous âgés de moins de cinq ans, donc les activités de consolidation d’équipe en dehors du travail sont difficiles, mais nous avons tous les trois trouvé que la réflexion, la détente et le lien se produisent entre ces deux moments pendant les voyages. Oh, et Bryan voulait mentionner que mon ronflement pendant que nous voyageons n’est pas bon pour le moral de l’équipe:).

La plus grande chose que nous recherchons lors de l’embauche: Nous adorons cette question. Les réponses varient vraiment en fonction du rôle et d’autres spécificités, mais en plus de comprendre si la personne a une chance d’exceller dans un rôle, la chose n ° 1 que nous recherchons est la culture adaptée ou la culture ajoutée. Nous posant la question «Cette personne améliorera-t-elle notre culture et notre entreprise?» pas “Cette personne s’intégrera-t-elle dans notre culture actuelle?” Nous regardons en quelque sorte la construction d’une grande culture comme une feuille de route de produit – la culture est vivante et respirante et l’esprit de votre entreprise. Plutôt que d’essayer de trouver des gens qui ressemblent à ceux qui sont déjà dans votre organisation, nous trouvons important de trouver ceux qui ajouteront à votre culture pendant que vous travaillez vers votre feuille de route culturelle et où vous voulez être à l’avenir.

Quel est le conseil que vous donneriez aux autres entrepreneurs qui commencent tout juste: Avec un crédit à Nike, ce serait “Faites-le”. Être entrepreneur, c’est vraiment sortir et suivre sa passion, et la partie la plus difficile commence. Le deuxième conseil pourrait être «Demandez simplement». N’ayez pas peur de demander ce que vous voulez. Vous aurez besoin de beaucoup de soutien pour vous lancer dans votre voyage, et j’ai constaté que vous ne devriez jamais avoir peur de demander de l’aide à votre entourage. L’autre fin est de donner – assurez-vous toujours de rendre la pareille en aidant ceux qui vous entourent lorsque vous êtes en mesure de le faire et visez à donner en premier lorsque vous le pouvez.