La station d’accueil Thunderbolt 3 de Plugable prend en charge une charge de 100 W + 4K60

Plugable fabrique des accessoires Thunderbolt 3 depuis de nombreuses années maintenant. Grâce à toute l’expérience de l’entreprise, elle a désormais livré l’un des quais Thunderbolt 3 les plus puissants à ce jour. Il dispose d’un total de 14 ports alimentés à l’aide d’un câble Thunderbolt 3 ou USB-C. De plus, la station d’accueil peut fournir 100 W de puissance à un MacBook ou un PC compatible.

Un quai Thunderbolt 3 impressionnant

La prochaine station d’accueil enfichable TBT3-UDZ Thunderbolt 3 et USB-C est l’une des offres les plus robustes que nous ayons vues à ce jour. De toutes ses fonctionnalités, l’une des plus remarquables est que cette station d’accueil Thunderbolt 3 est capable de piloter deux écrans 4K à 60 Hz.

De nombreux concurrents dépassent à 30 Hz ou un seul écran à 60 Hz, ce qui fait de cette solution un choix solide pour de nombreux flux de travail professionnels. Plugable présente cette station d’accueil Thunderbolt 3 comme la première à permettre aux utilisateurs de connecter jusqu’à 2 écrans 4K supplémentaires à l’aide de HDMI ou DP sans avoir besoin d’adaptateurs externes.

Entre autres E / S, ceux qui s’appuient sur une connexion réseau filaire seront ravis de trouver un port Ethernet 1Gbps à l’arrière. Il existe également un total de sept ports USB-A, dont deux le long de la façade et prennent en charge 10 Gbit / s. Les cinq autres sont à l’arrière et offrent des vitesses USB 3.0 de 5 Gbit / s.

Ceux qui s’appuient sur SD et microSD pour gérer un appareil photo, le Raspberry Pi ou peut-être la prochaine carte de capture de jeu 4K60 S + d’Elgato trouveront des ports facilement accessibles le long de la façade. De plus, une fente combinée de 3,5 mm peut être trouvée et peut être utilisée comme entrée microphone ou comme sortie audio.

Apple gâte les utilisateurs de MacBook avec des ports Thunderbolt 3 qui sont prêts pour des débits de premier ordre de 40 Gbit / s. Les eaux se brouillent lors de l’achat de nombreux PC équipés de Thunderbolt 3, certains ne prenant en charge que 20 Gbps et d’autres à 5 Gbps USB-C. Heureusement, Plugable semble avoir réfléchi aux mises en garde potentielles et répertorie ce qui peut être attendu avec sa station d’accueil Thunderbolt 3 sur des appareils avec des vitesses de débit plus lentes sur son site Web.

Prix ​​et disponibilité

Lorsque la station d’accueil TBT3-UDZ Thunderbolt 3 et USB-C connectable débutera à la fin du deuxième trimestre 2020, attendez-vous à ce qu’elle soit accompagnée d’un 299 $ étiquette de prix. Bien qu’il s’agisse certainement d’une station d’accueil coûteuse, peu peuvent aller de pair avec la fonctionnalité de haut niveau offerte ici.

Prise de 9to5Toys

De toutes les fonctionnalités trouvées ici, je ne vois qu’un seul problème flagrant, et c’est le manque de ports USB-C supplémentaires. Même mon hub de choix (examiné ici) offre les ports qu’il utilise, ce qui ne peut pas être dit pour la prochaine station d’accueil Thunderbolt 3 de Plugable. Heureusement, Plugable vend toujours un hub précédent qui, en fait, fournit un port Thunderbolt 3 supplémentaire. En dehors de ce problème, le nouveau dock Thunderbolt 3 de Plugable semble être un slam dunk.

