La station de charge sans fil de Logitech offre la commodité 3 en 1

Logitech a lancé une nouvelle station de chargement sans fil trois-en-un pour iPhone, AirPods et Apple Watch.

Magnifiquement conçu et méticuleusement conçu, le Dock Logitech POWERED 3-en-1 à 129,99 $ offre une nouvelle maison pour votre iPhone, AirPods et Apple Watch à la fois. Enfin, vous pouvez vivre une expérience de charge transparente digne des produits sur lesquels vous comptez tous les jours, le tout sous une forme compacte qui s’adapte parfaitement à votre table de chevet ou à votre bureau. Le Dock 3-en-1 POWERED est disponible en graphite et blanc.

Deux autres produits ont été annoncés en même temps…

Un support de charge sans fil à 59,99 $ est conçu pour vous permettre d’utiliser votre téléphone pendant que vous le chargez.

Levez-vous pour une meilleure charge avec le support Logitech POWERED. Vous en avez assez de devoir choisir entre recharger votre smartphone ou l’utiliser? Maintenant, vous pouvez faire les deux en même temps. Passez des appels vidéo sans effort, scannez les notifications et consultez les e-mails pendant que votre appareil continue de se charger. Le support POWERED est disponible en graphite et blanc.

J’utilise moi-même un produit Choetech similaire et je trouve que c’est une solution de bureau pratique, me permettant de faire des choses de base sur mon téléphone pendant qu’il reste sur le support.

Enfin, il existe un bloc de charge sans fil POWERED de 39,99 $.

Profitez d’une charge sans fil sûre et fiable avec le Pad Logitech POWERED. Laissez les câbles de charge derrière et passez à un chargeur sans fil élégant qui s’intègre sans effort dans votre vie et votre routine quotidienne. POWERED Pad est disponible en graphite, blanc, lilas et sauge bleue.

Les trois produits sont bien sûr certifiés Qi et prennent en charge une charge rapide de 7,5 W pour les appareils Apple. Des capteurs de chaleur internes et une gestion automatique de la température protègent contre la surchauffe.

Logitech dit qu’ils travaillent avec la plupart des cas.

POWERED Pad fonctionne avec la plupart des étuis de 3 mm ou moins, vous n’avez donc pas à vous soucier de retirer votre téléphone de votre étui chaque fois que vous avez besoin d’une charge.

La station de chargement sans fil est peut-être la plus intéressante des trois, mais même là, Logitech se dirige vers un marché assez encombré, avec de nombreux produits disponibles à des prix bien inférieurs. La marque est cependant susceptible de rassurer certains.

La gamme est désormais disponible aux États-Unis et au Canada sur Logitech.com et BestBuy Canada.

