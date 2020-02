la suite bureautique gratuite arrive sur votre mobile

Collaboration Office pour Android et iOS Il a sorti ses nouvelles applications et n’est plus un simple visualiseur, mais une suite bureautique open source complète avec laquelle éditer vos documents sur votre mobile.

Au cas où vous l’auriez manqué, Collabora est une entreprise britannique spécialisée dans l’open source et impliquée dans de nombreux projets bien connus, dont LibreOffice. Ainsi, lorsque nous parlons de Collabora Office, nous entendons à la fois les versions de LibreOffice pour le cloud (LibreOffice Online) et, dans le cas présent, les applications mobiles.

Bien que The Document Foundation continue d’être présente dans les magasins d’applications Google et Apple, elle est minime et a été reléguée au profit de Collabora, son principal collaborateur (vous savez d’où vient son nom) et responsable de la publication d’applications bureautiques au-delà depuis le bureau du PC.

Collabora Office, en fait, remplace LibreOffice Viewer, qui depuis son lancement il y a près de cinq ans, avait à peine avancé.

Collaboration Office pour Android et iOS

Collabora Office pour Android et iOS est, maintenant oui, ce que vous attendiez d’une suite mobile open source avec laquelle vous pouvez non seulement visualiser, mais aussi modifier documents texte, feuilles de calcul et présentations, tous issus de la même application.

Collabora Office pour Android et iOS utilise le même code LibreOffice pour PC et implémente sa propre interface, conçu pour s’adapter à la taille de l’écran et au fonctionnement tactile, basé sur Collabora Online. En termes de compatibilité, il prend en charge les formats de document suivants:

Format de document ouvert (.odt, .odp, .ods, .ots, .ott, .otp)Microsoft Office 2007/2010/2013/2016/2019 (.docx, .pptx, .xlsx, .dotx, .xltx, .ppsx)Microsoft Office 97/2000 / XP / 2003 (.doc, .ppt, .xls, .dot, .xlt, .pps)

Du reste de leurs caractéristiques, ils indiquent leur richesse en fonctions, mettant en évidence une fonction copier-coller “bien supérieure à celle de la concurrence”, ainsi qu’une “expérience utilisateur soignée et un superbe design”. Au contraire, les descriptions des applications avertissent qu’il s’agit d’un développement actif qui n’a pas encore été amélioré.

Je peux vous dire que je l’ai testé et bien que le niveau de convivialité n’atteigne pas le niveau de Google Docs ou Microsoft Office, il est beaucoup mieux que ce à quoi je m’attendais. Vous devez ajouter et trier les options de gestion et de configuration et peaufiner un peu plus le flux de travail, mais cela promet.

En fait, il reste installé sur mon Android, et comme on dit dans l’annonce de lancement, Collabora Office pour Android et iOS «inclut la liberté de décider où stocker les documents que vous modifiez à partir de votre appareil mobile«, Soit en les synchronisant dans le service que vous souhaitez, soit en les laissant là où ils se trouvent, dans le stockage mobile.

Collabora Office pour Android et iOS ajoute un nouveau produit aux abonnements payants de Collabora Office, mais comme avec CODE, la version communautaire de la suite dans le cloud, les applications mobiles sont totalement gratuites.