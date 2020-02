La suite bureautique gratuite fête ses 20 ans en 2020

Il y a quelques jours, LibreOffice 6.4 est sorti et bien que nous vous disions déjà toutes ses nouveautés, cette version raconte une autre histoire: l’évolution de la suite bureautique gratuite, que cette année 2020 célébrera deux anniversaires qui méritent d’être rappelés.

Comme nous l’avons également noté dans les nouvelles précédentes, LibreOffice fêtera son dixième anniversaire cette année. Plus précisément, il le fera en septembre, date à laquelle le projet a été annoncé comme une fourchette permettant d’assurer la continuité d’OpenOffice.org, une fois qu’Oracle a acheté Sun Microsystems et les soupçons -fondés, comme on peut le voir au fil du temps- Il s’est répandu dans la communauté.

En revanche, un deuxième anniversaire sera célébré en octobre: OpenOffice.org, qui fête ses 20 ans… Plus ou moins, car Apache OpenOffice est-il le même qu’OpenOffice.org? Pas selon The Document Foundation, l’entité responsable de la maintenance de LibreOffice et l’héritière morale du projet open source. C’est ainsi qu’ils le comprennent et le montrent dans une chronologie qui reflète l’évolution de la suite depuis sa création.

L’image ne couvre pas la trajectoire complète de ce qui est maintenant LibreOffice ou Apache OpenOffice, car c’est la société allemande StarDivision qui a commencé son développement dans les années 90 du siècle dernier; il le fait depuis que Sun Microsystems l’a acheté à la fin de la décennie, le publiant d’abord en open source et le renommant après StarSuite en StarOffice.

De StarOffice, il a été renommé OpenOffice.org et le reste de l’histoire est bien connu: en 2010, il y avait une petite transition appelée Oracle OpenOffice, tandis que la fourche LibreOffice était née; et plus tard a transmis les morts à la Fondation Apache, où il est actuellement maintenu avec un niveau de développement nul.

OpenOffice.org avait également d’autres dérivés, tels que NeoOffice (suite payante pour Mac) et IMB Symphony, bien que Aujourd’hui LibreOffice est le seul cela préserve non seulement l’esprit du projet initié par Sun Microsystems, mais l’activité que l’on attend du standard ouvert dans sa catégorie, bref, d’un logiciel qui reste indispensable dans toute position informatique actuelle.