La superbe vidéo iPhone 12 est notre meilleur aperçu du design d’Apple divulgué – .

On ne sait pas si la date de sortie de l’iPhone 12 d’Apple est en danger en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, mais la nouvelle série phare d’iPhone devrait être annoncée en septembre, que COVID-19 retarde ou non la sortie.

Malgré le fait qu’il nous reste encore 6 mois à attendre avant que les nouveaux téléphones iPhone 12 et iPhone 12 Pro soient officialisés, la conception remaniée d’Apple a déjà fuité.

Nous avons vu plusieurs graphistes tenter de nous donner des visualisations de ce à quoi ressemblera l’iPhone 12 en fonction de ces fuites, et maintenant une vidéo récemment publiée nous donne probablement notre meilleur aperçu de la série inédite d’iPhone 12.

Comme toutes les autres grandes sociétés d’électronique grand public, Apple est un peu touché en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus originaire de Wuhan, en Chine. Les lancements de nouveaux produits, grands et petits, connaissent des retards en raison des capacités de fabrication limitées en Chine, et les pénuries d’appareils affligent déjà certains produits populaires qui ont déjà été lancés. La Chine commence déjà à se remettre sur la bonne voie malgré la propagation continue de COVID-19, mais les choses continuent à changer minute par minute. Il n’y a pas de fin en vue pour l’épidémie, et les choses n’ont même pas encore vraiment commencé à s’intensifier aux États-Unis.

Nous sommes tous en magasin pour quelques mois à venir, et il y a évidemment des choses bien plus importantes dans l’esprit des gens que la sortie des prochains nouveaux smartphones de la série iPhone 12 d’Apple. Cela dit, la gamme d’iPhone 12 est la nouvelle série de smartphones la plus attendue qui devrait faire ses débuts cette année, et c’est aussi un gros problème car c’est la première nouvelle série d’iPhone en trois ans qui fera l’objet d’une refonte majeure. Nous avons encore une longue attente avant qu’Apple annonce enfin ses nouveaux iPhones et présente le nouveau design, mais une nouvelle vidéo montre ce qui pourrait être la représentation la plus précise à ce jour du nouveau design de l’iPhone 12 que les initiés ont divulgué.

Je me souviens encore de la première fois que j’ai dit que le design de l’iPhone 6 d’Apple avait fuité en 2014. C’était tellement génial qu’Apple allait enfin lancer des modèles d’iPhone avec des écrans plus grands, mais je me souviens avoir pensé à quel point ces plus gros iPhones auraient l’air meilleurs s’ils avaient encore avait le même design de base que l’iPhone 5s qui était en train d’être remplacé. Maintenant, six longues années plus tard, je vais enfin réaliser mon souhait.

Les prochains nouveaux modèles d’Apple iPhone 12 et iPhone 12 Pro présenteront un design tout écran à encoches à l’avant, tout comme l’iPhone X, iPhone XR / XS et iPhone 11, et ils auront également un appareil photo à double objectif et à triple objectif clusters à l’arrière similaires aux modèles iPhone 11 et 11 Pro. Cette année, cependant, l’avant et l’arrière en verre seront joints au milieu par des bords métalliques plats, tout comme l’iPhone 5. Comment savons-nous tout cela? Nous le savons parce que les informations proviennent de Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, qui a le bilan le plus précis au monde en ce qui concerne les fuites d’Apple. Pour faire court, la parole de Kuo est la meilleure chose à confirmer après Apple.

Nous avons vu de nombreux graphistes et chaînes YouTube essayer de visualiser les modèles d’iPhone de nouvelle génération d’Apple en fonction des fuites, mais la plupart d’entre eux comportent de graves erreurs. Certains abandonnent même si nous savons avec une quasi-certitude que l’iPhone 12 ne sera pas un véritable téléphone tout écran. D’autres mettent quatre objectifs d’appareil photo à l’arrière des modèles d’iPhone 11 Pro, et c’est l’erreur la plus courante que nous ayons vue. L’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max arboreront en effet un quatrième capteur à l’arrière, mais ce sera un capteur de temps de vol (ToF) qui collecte des données de profondeur par opposition à un quatrième objectif de caméra à part entière.

Une nouvelle vidéo créée par la chaîne YouTube Stuffbox et éditée par ConceptsiPhone nous montre ce qui semble être la représentation la plus précise à ce jour des prochains téléphones Apple 12 et iPhone 12 Pro d’Apple. Le montage n’est pas génial, donc les 15 premières secondes montrent en fait un rendu de l’iPhone 12 qui ne va pas, car il n’y a pas d’encoche à l’écran, mais les représentations commençant dans les 15 secondes dans la vidéo sont assez proches d’être exactes. Vous pouvez voir la conception de l’écran de l’iPhone X à l’avant et la disposition des caméras de l’iPhone 11 et 11 Pro à l’arrière, ainsi qu’un capteur ToF sur la maquette de l’iPhone 12 Pro. Il est aussi proche que quiconque de se moquer d’un iPhone 12 conforme à ce que nous attendons d’Apple plus tard cette année, et vous pouvez le vérifier dans la vidéo intégrée ci-dessous.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

