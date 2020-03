La superbe vidéo iPhone 12 montre la conception du prototype d’Apple sans faille – .

La sortie de l’iPhone 12 d’Apple est encore dans six mois si tout se déroule comme prévu, mais nous en savons déjà beaucoup sur les nouveaux modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro à venir grâce aux fuites de sources fiables.

En ce qui concerne le design de la série iPhone 12, nous pouvons nous attendre à une version modernisée de l’iPhone 5 avec des bords plats en métal, mais l’avant et l’arrière ressembleront à l’iPhone 11.

La conception de l’iPhone 12 comprendra une encoche à l’écran, mais Apple aurait testé un prototype d’iPhone 12 sans encoche et une nouvelle vidéo révèle la conception étonnante.

Au grand dam d’Apple, nous en savons tellement sur la prochaine série d’iPhone 12 malgré le fait qu’il nous reste encore environ six mois avant de voir la société annoncer sa nouvelle gamme phare d’iPhone. Les appareils Apple non publiés fuient toujours bien avant d’être officialisés, bien sûr, et les nouveaux modèles d’iPhone 12 de cette année ne sont pas différents. Comme c’est toujours le cas, la plupart de ce que nous savons provient de Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities. Il est l’initié Apple le plus précis et le plus prolifique de l’histoire, et ses antécédents parlent d’eux-mêmes.

Selon Kuo, la conception de l’iPhone 12 d’Apple sera essentiellement un croisement entre l’iPhone 11 et l’iPhone 5. L’avant ressemblera à l’iPhone 11 avec une encoche en haut d’une disposition par ailleurs tout écran, et l’arrière aura un grosse bosse carrée avec deux objectifs sur les modèles iPhone 12 ou trois objectifs sur iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Au milieu, les téléphones auront des bords métalliques aplatis au lieu des arrondis que nous avons vus sur chaque nouveau modèle iPhone phare depuis la sortie des iPhone 6 et 6 Plus en 2014. Kuo a également révélé plusieurs nouvelles fonctionnalités qui feront leurs débuts sur le de nouveaux modèles d’iPhone 12, ainsi que quelque chose qui aurait été une énorme surprise: il y aura quatre nouveaux téléphones de la série iPhone 12 au lieu de trois.

C’est vrai, fans d’Apple, quatre nouveaux iPhones seront publiés en même temps. Apple est passé d’un nouvel iPhone phare chaque année à deux en 2014, puis à trois en 2017 lorsqu’il a fait ses débuts avec l’iPhone X aux côtés de l’iPhone 8 et de l’iPhone 8 Plus. En 2020, Kuo a déclaré que la société lancerait deux modèles d’iPhone 12 avec différentes tailles d’affichage en plus de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max que nous attendions tous. Voici un graphique de TF International Securities qui montre la répartition:

Kuo a également révélé plusieurs nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 12 comme la prise en charge 5G et les nouveaux écrans OLED ProMotion 120 Hz, mais pour les besoins de cet article, nous voulons nous concentrer sur le design. Pourquoi? Parce que selon des rumeurs provenant de quelques sources différentes, la conception finale de l’iPhone 12 que nous avons décrite ici dans ce post n’est pas la seule conception qu’Apple envisageait pour la série iPhone 12.

Selon la rumeur, Apple testait un design différent pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro qui éliminait complètement l’encoche. En fait, la société serait même allée jusqu’à construire des prototypes d’un iPhone 12 tout écran sans encoche. Bien sûr, Apple a toujours besoin d’espace pour tous les capteurs qui composent son système de caméra TrueDepth pour Face ID, et sur ce prototype, Apple aurait rendu les lunettes autour de l’écran légèrement plus épaisses afin que tous les capteurs nécessaires puissent tenir au-dessus de l’encoche. moins d’affichage. Nous ne sommes pas sûrs que le design aurait finalement été meilleur ou pire que l’encoche des iPhones d’Apple, mais cela n’a pas d’importance car nous savons maintenant que nous ne verrons aucun nouvel iPhone avec ce design cette année.

Vous vous demandez à quoi aurait pu ressembler l’iPhone 12 sans encoche s’il avait été mis en production? La chaîne YouTube ConceptsiPhone vous couvre. La chaîne vient de publier une nouvelle vidéo qui nous montre à quoi ressembleraient les deux nouveaux modèles d’iPhone 12 d’Apple avec un design tout écran et des lunettes plus épaisses. Un nouveau modèle d’iPhone 12 a un écran de 5,4 pouces et l’autre un écran de 6,1 pouces, tout comme Kuo l’a rapporté. Ils ont l’air assez élégant si vous nous demandez, et cela pourrait en fait devenir notre premier avant-goût de la série iPhone 12S ou iPhone 13. Découvrez-le dans la vidéo intégrée ci-dessous.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

