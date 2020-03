La supercar électrique Apex a une intelligence incroyable

Apex: la supercar aura des performances exceptionnelles, mais une chose fera la différence

Pour commencer, vous avez peut-être remarqué que l’ensemble des capteurs sur le toit est LiDAR, et est une caractéristique centrale de la voiture. La cartographie environnementale à haute résolution permet niveau de semi-autonomie 3 (c.-à-d. théoriquement, vous pouvez retirer vos mains du volant la plupart du temps) pour les fonctions d’assistance au conducteur telles que le contrôle adaptatif automatique de la vitesse, l’entretien des voies et le freinage d’urgence automatique. Il pourrait repérer les cyclistes et autres les collisions potentielles plus efficacement que les systèmes pour caméras uniquement. L’AP-0 est théoriquement prêt pour une autonomie de niveau 4 (conduite autonome dans certaines conditions), bien qu’Apex n’ait pas précisé quand il pourrait être disponible.

La réalité augmentée jouera également un rôle crucial. Vous pouvez vous attendre à un affichage AR holographique au-dessus de l’abondance des écrans et il y aura un “Race Instructor” AR qui vous aidera à apprendre les pistes et à améliorer les temps au tour. Apex n’a pas expliqué comment fonctionnerait l’entraîneur virtuel, mais il est facile d’imaginer un assistant de style Forza Motorsport montrant les lignes de course et les points de freinage optimaux.

Le prix demandé de 150 000 £ (environ 165 000 euros). Cependant, vous devrez être particulièrement patient. La production d’AP-0 ne commence que quatrième trimestre de 2022, ou bien après l’arrivée de challengers comme le nouveau Tesla Roadster. Étant donné que la voiture de Tesla promet d’être plus rapide (0-60 MPH en 1,9 secondes) et une autonomie plus longue (620 miles) pour juste un peu plus d’argent, Apex pourrait devoir compter sur l’intelligence de son voitures pour attirer les acheteurs.