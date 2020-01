la surface du soleil capturée à haute résolution

Le soleil n’avait pas été vu comme il le permet maintenant le télescope solaire Daniel K. Inouye de la National Science Foundation (NSF) des États-Unis.

Selon la NSF, l’image que nous avons sous nos yeux est la plus haute résolution qui a jamais été capturé à la surface du soleil.

Bien qu’à première vue, il ne semble rien de plus qu’une masse jaunâtre, les astronomes expliquent que ce qui est montré dans l’image est Le plasma qui recouvre le soleil. Pour nous donner une idée de l’immensité de l’image, il est indiqué que chacune des “cellules” appréciées est de la taille du Texas.

L’image fait partie d’un album entier qui vient d’être partagé par la NSF, qui met en valeur un enregistrement qui circule déjà sur les réseaux. Vous pouvez y voir le plasma qui recouvre le soleil se déplacer lentement. Selon les spécialistes, ce qui est apprécié, c’est le “gaz bouillonnant turbulent”.

«Le matériau solaire chaud (plasma) monte dans les centres lumineux des« cellules », se refroidit puis s’enfonce sous la surface dans des voies sombres un processus appelé convection», Explique la NSF.

Le télescope solaire avec lequel les images ont été obtenues est situé dans le sommet de Haleakala, à Maui, Hawaii. On s’attend à ce que ce qui est capturé entre une nouvelle ère de la science solaire, dans lequel il est possible de comprendre le Soleil en profondeur et la manière dont son activité impacte notre planète.

“L’activité au Soleil, connue sous le nom de météo spatiale, Cela peut affecter les systèmes sur Terre. Les éruptions magnétiques au soleil peuvent affecter le transport aérien, l’interruption des communications par satellite et la destruction des réseaux électriques, provoquant des pannes de courant durables et des technologies de désactivation telles que le GPS », explique la NSF dans un communiqué.

Le télescope solaire Daniel K. Inouye a zoomé sur l’image originale avec laquelle il a pu capturer des éléments du Soleil jamais vus auparavant. Pour l’instant, on pense que les points lumineux qui sont observés sont las responsable de la canalisation de l’énergie vers les couches externes de l’atmosphère solaire appelée corona.

«Ces points lumineux peuvent expliquer pourquoi la couronne solaire dépasse le million de degrés!