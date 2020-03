La tablette HD 8 d’Amazon avec 35 000 notes 5 étoiles est tombée à 50 $, aujourd’hui seulement – .

Amazon a démarré son entreprise de matériel avec la gamme Kindle et il est maintenant mieux connu pour ses appareils Echo et Fire TV, mais les tablettes Fire sont toujours parmi les meilleures au monde.

Les gens oublient souvent la gamme de tablettes d’Amazon, mais l’accord d’aujourd’hui sur l’excellente tablette Fire HD 8 sert de rappel fantastique.

Pour une journée seulement le mardi, vous pouvez acheter la tablette Fire HD 8 d’entrée de gamme à seulement 49,99 $, et la version améliorée avec plus de stockage est en vente à un prix encore plus avantageux.

Nous vous l’avons déjà dit, mais maintenant nous allons le répéter à la lumière de la super offre Gold Box d’une journée qu’Amazon a conclue mardi: si vous voulez une nouvelle tablette, il n’y a vraiment que deux options différentes à considérer . Si vous voulez la meilleure tablette, la plus rapide et la plus élégante du marché et que vous êtes prêt à payer un supplément pour l’obtenir, vous avez besoin de l’un des iPads ou iPad Pro d’Apple. Ils sont chers mais ils en valent vraiment la peine, et plusieurs modèles d’iPad sont en vente en ce moment sur Amazon. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec un iPad, iPad mini, iPad Air ou iPad Pro.

Si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent – et nous ne vous en voulons pas – alors il n’y a qu’un autre type de tablette que vous devriez prendre en considération, et c’est l’un des modèles de tablettes Fire d’Amazon. Il n’y a pas de meilleure valeur dans l’industrie en ce moment. En fait, rien ne s’en rapproche. C’est vrai un jour normal, mais aujourd’hui, c’est particulièrement vrai à la lumière de la vente impressionnante d’un jour qu’Amazon organise.

Jusqu’à la fin de la journée de mardi, vous obtenez une tablette Fire HD 8 à 80 $ pour seulement 49,99 $, ce qui se trouve être le même prix que la tablette Fire 7 malgré la qualité de la HD 8. Il est plus rapide, il a un affichage plus grand et l’écran est en résolution HD, ce qui le rend beaucoup plus clair et vivant. 49,99 $ vous offre le modèle d’entrée de gamme avec 16 Go de RAM, ou vous pouvez doubler cela à 32 Go pour seulement 69,99 $. Le modèle 32 Go se vend généralement à 110 $, donc c’est une énorme remise!

Il est à noter que ces deux offres couvrent les versions Fire HD 8 «avec des offres spéciales», mais les modèles sans offres spéciales sont également en vente. Si vous voulez nos conseils, économisez 15 $ et obtenez les versions avec des offres spéciales. Cela signifie simplement que les tablettes affichent des publicités discrètes sur l’écran de verrouillage. On s’en fout? Ce n’est pas comme si vous restiez assis à regarder l’écran de verrouillage de votre tablette, non?!

Les offres actuelles sur la tablette Fire HD 8 sont les prix les plus bas que nous ayons vus depuis avant les vacances de l’année dernière, alors profitez-en.

