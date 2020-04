la tablette milieu de gamme avec S-Pen est officielle

Après avoir annoncé sa tablette haut de gamme en juillet 2019, le géant sud-coréen Samsung a finalement décidé de présenter officiellement une nouvelle tablette appartenant au segment mid-market. Nous parlons du nouveau Samsung Galaxy Tab S6 Lite, un appareil milieu de gamme qui ne renonce toujours pas à certaines fonctionnalités premium.

La nouvelle tablette milieu de gamme de Samsung avec prise en charge du S-Pen est officielle

La conception et la construction de ce nouvel appareil de la société sud-coréenne sont très similaires à celles du frère aîné appartenant au haut de gamme du marché. Construit dans un corps métallique, le nouveau Onglet Galaxy S6 Lite dispose d’un grand écran avec une diagonale de 10,4 pouces de résolution égale à 2000 x 1200 pixels. Cette fois, le panel est un IPS LCD et non un super AMOLED.

Comme prévu par les rumeurs précédentes, le processeur monté à bord est un SoC octa-core avec une fréquence de 2,3 GHz et devrait être le SoC Exynos 9611 (bien que Samsung n’ait pas encore révélé le nom du processeur). Les coupes de mémoire interne sont égales à 4 Go de RAM et 64/128 Go stockage interne. Un peu moins de mémoire que le modèle standard, bien que nous ayons ici un slot microSD pour étendre la mémoire jusqu’à 1 To.

L’une des fonctionnalités haut de gamme héritées de cette nouvelle tablette est la présence de la célèbre plume de l’entreprise, à savoir la S-Pen. Samsung a également créé une couverture de livre pour l’appareil qui vous permet de stocker la plume à travers un petit aimant. La connectivité comprend également Bluetooth 5.0, la prise audio, le Wi-Fi, la connexion LTE et deux haut-parleurs audio AKG avec prise en charge de Dolby Atmos.

Dans le domaine photographique, nous trouvons une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels. Quant au logiciel, nous avons à bord Android 10 avec l’interface One UI 2.0 et, enfin, nous trouvons une batterie de 7040 mAh avec un port de charge USB Type C.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau Samsung Galaxy Tab S6 Lite sera disponible à l’achat dans les couleurs Gris Oxford, Mousseline rose et Angora Blue pour le marché indonésien, mais pour le moment Samsung n’a pas donné d’informations sur le prix et sa disponibilité également sur d’autres marchés.