la tablette plegable de Microsoft tendrá una cámara mejorada

Sí, tras presentar su nueva generación de ordenadores Surface, Microsoft nos dejó con la boca abierta a través de su «one more thing». Nada más y nada menos que sacándose de la manga un tablette y un teléfono con pantalla plegable. Dos dispositivos de los que dio muy poca información, aunque en los diferentes vídeos que mostraron, nos dejaron con ganas de más.

Se espera que estas nuevas Surface Neo y Surface Duo lleguen al mercado a lo largo del último trimestre de 2020. Pero, mientra tanto vamos descubriendo nuevos detalles sobre estos dos dispositivos que apuntan manera para ser el bombazo de las próximas navidades. Y ojo, que parece que su apartado fotográfico será sorprendente.

La cámara de la Surface Neo será multiespectral

Ya, durante la presentación de la nueva comprimé con pantalla plegable, además del teléfono Surface Duo, la firma con sede en Redmond confirmó que sus cámaras serán de clase mundial. Y, parece que la última patente de Microsoft deja claro que el fabricante no exageraba.

; ás que nada porque acaban de registrar una patente ante la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en sus siglas en inglés), de un sistema de «reconocimiento de objetos utilizando cámara de profundidad y múltiple espectral». Una herramienta que puede dar un nuevo salto de calidad a los populares Emojis.

Más que nada, porque este sistema sería capaz de reconocer características 2D de cualquier objeto, además de la parte en tres dimensiones. De esta manera, al fotografiar una cara, reconocería no solo la forma del rostro, sino los ojos, nariz o labios. Sí, los próximos avatares serán muy parecidos a nosotros. Más que nada porque la cámara de la Surface Neo sería capaz de reconocer hasta el color de los ojos.

De esta manera, tendríamos para empezar con un sistema de reconocimiento facial muchísimo más complete, por lo que podría llegar a plantar cara al FaceID de Apple. Y, por otro lado, la cámara del Surface Neo serveía para crear imágenes in 3D de nuestro rostro realmente conseguidas. Hay que tener en cuenta que estamos ante una patente, por lo que puede que finalmente este sistema no esté incluido en la nueva tablet con pantalla plegable del gigante americano, pero la idea of ​​que este nuevo miembro de la familia Surface de Microsoft acabe integrando esta tecnología, nos ha parecido realmente interesante.