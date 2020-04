La taupe qui tourne! Crash Bandicoot bientôt disponible sur les smartphones

Il y a plusieurs générations qui ont grandi avec les aventures de Crash Bandicoot (ou comme on dit en Espagne, de “Carlos, la taupe en tournée”), le personnage créé en 1996 par Chien coquine, que ce soit au-dessus de sa voiture ou en marchant et en cassant des boîtes pour ramasser des pêches, il luttait contre le mal généré par Neo Cortex, qui, avec ses mauvais amis, a cherché à contrôler le monde entier.

Et bien que le temps a passé, la franchise de Crash Bandicoot a réussi à atteindre de nouvelles générations grâce aux rééditions que les jeux ont eu pour les consoles plus actuelles. Cependant, il semble que beaucoup d’entre nous pourront continuer à profiter des aventures de Crash et Coco Bandicoot, bien que maintenant via nos téléphones portables. C’est vrai!

En effet, le marsupial le plus célèbre des jeux vidéo atteint déjà différents téléphones portables avec le système d’exploitation Android et à travers le jeu. Crash Bandicoot Mobile, lequel a commencé à apparaître sur le Play Store de plusieurs chanceux, qui ont eu l’occasion de voir ce que ce nouveau jeu développé par Roi, l’entreprise connue pour nous avoir apporté d’autres phénomènes tels que Candy Crush.

Sur les réseaux sociaux des images du jeu Crash Bandicoot pour téléphones mobiles circulent déjà, et bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails sur cette version, apparemment il aura le même thème du jeu “Subway Surfers”, où Crash et les autres personnages de la franchise parcourront de longues distances tout en cassant des boîtes et en ramassant des pêches. Tout cela sans être affecté par des caisses de dynamite ou tout autre obstacle qui se présente à vous.

Comme vous l’avez peut-être remarqué en entrant dans le Play Store en lisant la moitié de cette note, le jeu en question n’a apparemment pas encore atteint le Mexique. Cependant, de plus en plus de gens ont rencontré Crash Bandicoot dans l’App Store, donc Nous ne serions pas surpris si nous pouvions jouer à Crash Bandicoot Mobile dans quelques semaines. Pensez-vous que tous les personnages apparaissent? Nous voulons déjà l’essayer!