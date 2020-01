La taxe proposée recherche 121 millions de dollars par an auprès d’Amazon, de Microsoft et d’autres grandes entreprises de la région de Seattle pour lutter contre le sans-abrisme – .

Au cours de la lutte contre la taxe d’entrée de Seattle en 2018, des manifestants portant «Tax Amazon» ont organisé des manifestations au siège de la société. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Les législateurs de l’État de Washington envisagent une nouvelle taxe régionale qui permettrait de lever environ 121 millions de dollars par an auprès de certains des plus grands employeurs de la région de Seattle, dont les géants de la technologie Microsoft et Amazon, pour financer des programmes de lutte contre le sans-abrisme.

La législation, dévoilée mercredi, est la dernière tentative de diriger une partie de la richesse générée par le boom technologique de Seattle vers la résolution de la crise du sans-abrisme.

Tel que proposé, le projet de loi permettrait au comté de King d’imposer la masse salariale des grandes entreprises dont les employés gagnent plus de 150 000 $ par an. Le comté, qui contient Seattle et Bellevue, estime que la taxe générerait 121 millions de dollars de revenus annuels. Les fonds provenant de la taxe iraient au logement abordable, aux services aux sans-abri, au traitement de santé comportementale et à d’autres programmes conçus pour réduire le nombre de Washingtoniens vivant sans abri.

La région de Seattle abrite certaines des personnes les plus riches et les entreprises technologiques les plus précieuses au monde, mais elle a du mal à faire face à une crise croissante de l’accessibilité au logement et de l’itinérance. Les tentatives passées pour augmenter les revenus en taxant les grandes entreprises ont échoué. Mais les législateurs étatiques et locaux espèrent que la nouvelle approche fiscale régionale pourrait être la réponse.

Dans une déclaration conjointe, le directeur du comté de King, Dow Constantine, et la mairesse de Seattle, Jenny Durkan, ont suggéré que la communauté des affaires soutienne la taxe.

«Beaucoup des plus grandes entreprises de la région, profondément enracinées dans notre communauté, souhaitent participer à des solutions, et veulent le faire avec une approche globale, à l’échelle du comté, de l’itinérance, du logement, de la santé comportementale et de la sécurité publique», ont-ils déclaré. «Nous sommes d’accord, et ce projet de loi est un pas important dans cette direction.»

La mairesse de Seattle, Jenny Durkan, le président de Microsoft Brad Smith et le directeur du comté de King Dow Constantine lors de l’événement de lancement du nouveau fonds de 500 millions de dollars pour le logement de Microsoft. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Amazon a refusé de commenter la législation et Microsoft n’a pas encore répondu à nos questions sur la législation.

La taxe s’appliquerait aux charges salariales dans les grandes entreprises pour les employés gagnant au-dessus du seuil annuel de 150 000 $. Les salaires inférieurs à ce plafond peuvent être déduits des charges salariales imposables des employeurs. La législation fait une exception pour les «petites entreprises» de 50 employés ou moins, où la majorité des travailleurs gagnent moins de 150 000 $ par an.

La taxe ne s’appliquerait pas à «un centre de cancérologie complet», selon le projet de loi actuel. Seattle abrite le Fred Hutchinson Cancer Research Center, une institution de premier plan dans le domaine. Les employeurs confrontés à des «difficultés financières extrêmes» peuvent demander au comté une exonération d’un an de la taxe.

Le milieu des affaires de Seattle réclame depuis des années une approche régionale de la crise des sans-abri, ce qui rendrait l’opposition au projet de loi délicate. Lorsque Seattle envisageait une «taxe d’entrée» à l’échelle de la ville sur les grandes entreprises pour financer le logement et les services aux sans-abri, les leaders de l’industrie ont reculé. Amazon et d’autres sociétés ont déclaré qu’il n’était pas logique que les autorités municipales s’attaquent à un problème qui s’étend au-delà des frontières de Seattle.

La taxe d’entrée de courte durée de Seattle a laissé une marque indélébile dans le débat sur le logement et les inégalités de revenus dans la ville. En 2018, le conseil municipal de Seattle a adopté la taxe pour l’abroger quelques semaines plus tard, face à ce que les responsables ont appelé une lutte «impossible à gagner» avec le monde des affaires. Au milieu du débat, Amazon a menacé de ralentir sa croissance à Seattle en raison de l’attitude «hostile» du conseil municipal envers les grandes entreprises.

L’approche régionale soutenue par l’industrie de la technologie a gagné du terrain à la fin de l’année dernière lorsque Seattle et le comté de King ont voté pour créer la Regional Homelessness Authority. L’organisation coordonnera les services aux sans-abri dans l’ensemble de la région de Seattle et si le projet de loi proposé mercredi est adopté, l’autorité régira les revenus générés par la nouvelle taxe.

Le projet de loi a le soutien du groupe Expedia, dont le chef juridique Bob Dzielak a déclaré que la proposition «reflète les besoins et les valeurs de tous nos employés dans la région de Seattle».

«Nos racines sont solidement implantées dans la région du Grand Seattle et nous sommes fiers de contribuer aux revenus nécessaires pour résoudre ces problèmes sous la forme d’une nouvelle taxe qui peut avoir un impact significatif, crée la responsabilité de conduire le progrès et obtient rapidement le nécessaire le financement entre les mains de nos décideurs locaux à Seattle et au-delà aussi rapidement et de manière responsable que possible », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Mais toutes les parties prenantes ne sont pas d’accord avec l’approche proposée à Olympie. Reagan Dunn, membre du King County Council, a publié une déclaration critiquant la législation.

“Cet effort renouvelé pour taxer les emplois est un zombie politique qui recule du cimetière des mauvaises idées”, a-t-il déclaré. “Cette proposition n’est que la taxe d’entrée ratée de Seattle avec une nouvelle couche de peinture, la seule différence est la création d’emplois découragée à Seattle et cette version décourage les salaires plus élevés pour l’ensemble du comté.”