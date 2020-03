La taxe sur les virus loin, pas de danger pour les Italiens

Les semaines alternées s’avèrent malheureusement plus difficiles, en particulier pour des millions de familles et de travailleurs qui, une fois la pandémie terminée, se retrouveront pour faire face à des dépenses peu réduites. Bien que le gouvernement ait mis en œuvre un premier décret en vertu duquel les premières aides économiques ont été accordées, il n’y a rien à dire: mécontentement et inquiétudes sont nombreux au point de déborder les plateformes sociales. Dans cette période, il y a donc ceux qui sont allés encore plus loin en supposant une nouvelle taxe plausible, la taxe sur les virus. Comment cela devrait-il fonctionner? Eh bien, un peu comme un Eurotax, découvrons les détails.

Taxe sur les virus: si on en parlait seulement, rien n’est sûr et surtout ce n’est pas officiel

Les discussions sur la taxe sur les virus ont envahi les babillards électroniques de chacun au cours des derniers jours. Selon de petites rumeurs diffusées en ligne, en effet, la force politique du pays se serait vue occupée à formaliser une nouvelle taxe très “agressif“Et conçu avec un seul objectif: guérir tous les aspects négatifs que le coronavirus apporte actuellement. Évidemment, rien de tout cela n’est actuellement officiel ou confirmé: la soi-disant taxe sur les virus il n’apparaît pas à l’horizon, mais tout cela n’implique pas qu’à l’avenir une certaine forme de taxation plus forte ne pourra pas arriver. Ce n’est pas le travail du citoyen, cependant, d’alarmer la population avec ses propres idées ou de créer des taxes inexistantes qui affligent l’esprit de nombreuses personnes actuellement inquiètes, pas seulement d’un point de vue monétaire.