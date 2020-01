La technologie «blockchain» pour améliorer l’avenir des entreprises

Depuis que Satoshi Nakamoto a parlé pour la première fois de la blockchain en 2008, ce terme a atteint une grande signification. Bien qu’il soit généralement associé au Bitcoin, il est essentiel de comprendre l’énorme potentiel de cette technologie dans divers domaines, en particulier en ce qui concerne la finance numérique.

Dans ce sens, CaixaBank a intégré la plateforme de commerce numérique we.trade à son catalogue de services aux entreprises, devenant ainsi l’une des premières banques européennes à offrir à ses clients l’accès à la technologie blockchain. L’objectif de l’entité est de faciliter l’internationalisation des entreprises espagnoles en leur fournissant un système de traçabilité sécurisé pour leurs transactions.

Il s’agit d’une plateforme développée par un consortium de 15 institutions financières européennes qui permet aux importateurs et exportateurs d’effectuer leurs opérations commerciales numériquement, à partir d’un point de connexion unique de manière simple et intuitive. we.trade est la première plateforme de commerce extérieur basée sur la technologie blockchain en Europe et son but est de garantir la sécurité des opérations commerciales.

La plateforme offre rapidité, simplicité et sécurité à toutes les parties dans les transactions commerciales

La plateforme we.trade génère contrats numériques (contrats intelligents) qui lient chaque opération commerciale à son financement ou paiement correspondant et au respect de certaines conditions commerciales, ce qui évite tout risque de défaillance et facilite grandement les processus commerciaux des entreprises. De plus, la solution offre un suivi en temps réel d’opérations, ce qui augmente la transparence tout au long du processus et présente un haut niveau de sécurité car il n’admet que la participation de clients vérifiés et authentifiés par les banques membres.

Profitant le grand potentiel de la blockchain en tant que garant de la transparence et de la sécurité des opérations, we.trade améliore la gestion et la planification de la trésorerie et permet aux fournisseurs et acheteurs de traiter leurs transactions de manière agile et collaborative sur une plateforme commune unique. Cette innovation importante place CaixaBank parmi les entreprises leader dans le développement de technologies blockchain, qui ont fini par repenser complètement le système de transaction électronique.

CaixaBank a été l’une des premières banques européennes à analyser le potentiel de la blockchain dans les services financiers et cette nouvelle opération, portée par les équipes d’innovation CaixaBank et CaixaBank Empresas, représente sans aucun doute une avancée dans la démocratisation et l’application des technologies avancées aux services financiers. Pour le secteur financier, la numérisation est au cœur de son modèle économique, car elle possède la plus grande base de clients numériques en Espagne, qui s’élève actuellement à environ 6,3 millions. CaixaBank a été parmi les banques les mieux notées au monde pour la qualité de ses produits et services numériques et est actuellement activement impliquée dans divers consortiums axés sur l’innovation grâce à des solutions basées sur cette technologie.