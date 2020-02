La technologie et les sciences de la vie s’unissent aux . Awards 2020 – .

Robbie Cape, PDG de la start-up virtuelle de soins primaires 98point6

La technologie influence de plus en plus la science de la santé et la prestation des soins de santé. Les scientifiques et les entrepreneurs de la région de Seattle trouvent de nouvelles façons de relever certains des plus grands défis en matière de santé en exploitant certaines des forces inhérentes à la région.

Cette confluence de tendances est particulièrement évidente cette année dans la catégorie Innovation santé de l’année pour les prix .. Cette catégorie reconnaît les percées pionnières dans les domaines de la santé, des sciences de la vie, de la biotechnologie et de la médecine qui promettent d’améliorer sensiblement la vie, soit directement, soit en améliorant le système de soins de santé.

Aujourd’hui, nous récompensons les cinq finalistes de cette catégorie pour 2020: Athira Pharma, Blaze Bioscience, le Fred Hutchinson Cancer Research Center, Sana Biotechnology and Sound Life Sciences. Apprenez-en plus sur chaque finaliste et votez ci-dessous.

La start-up virtuelle de soins primaires 98point6 a remporté l’an dernier le prix dans la catégorie Innovation santé de l’année.

