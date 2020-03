La technologie intelligente de Shimano donne au vélo électrique Infinity de Volt l’avantage

Le site Web de Volt vous donne une idée de ce à quoi vous attendre de son nouveau deux-roues Infinity au look cool. “Nous ne fabriquons pas de vélos électriques trop électriques”, dit-il, alors que vous parcourez l’histoire fascinante de cette marque britannique innovante. Il vous donne également une excellente idée de ce à quoi vous attendre de ce dernier ajout à la gamme croissante de vélos électriques Volt.

L’Infinity ressemble en effet à un vrai vélo, et les concepteurs de la Volt ont fait un travail louable pour fabriquer une machine esthétiquement agréable. Ceci malgré le fait qu’il dispose du bloc-batterie monté sur le châssis et du moteur électrique habituels à la combinaison de manivelle qui définit de nombreux modèles de vélos électriques.

La société a choisi de construire l’Infinity autour de deux éléments principaux; le moteur à manivelle Shimano 250W et sa technologie d’exploitation Steps associée, qui délivre des sommets de 15,5 mph ou 25 km / h. Il adapte également l’assistance de manière dynamique, en fonction de vos besoins.

(Crédit image: Rob Clymo)

Fait intéressant, il existe une nouvelle version LS de ce vélo, un deux-roues qui est une légère variation sur le thème du modèle Infinity de base, mais qui comprend la plupart des mêmes composants tels que des roues de 700 cm3, des pneus Schwalbe résistant aux crevaisons et une suspension SR Suntour NCX.

La batterie très importante, quant à elle, est une affaire de lithium-polymère standard de 36 V de 418 Wh de Sony et, en théorie au moins, fournit jusqu’à 70 miles d’une charge en utilisant le mode Eco PAS. C’est un cocktail grisant de composants de qualité.

La plus grande différence avec le LS est le cadre intermédiaire, qui, selon Volt, est plus petit et plus bas que l’original. Cela devrait le rendre plus attrayant pour les personnes qui ont trouvé l’incarnation originale un peu grosse ou qui n’aiment pas l’imposante barre transversale.

Quoi qu’il en soit, vous constaterez que le cadre est dominé par la batterie volumineuse et l’unité d’entraînement Shimano au niveau de la manivelle. Cependant, sans ce système de gestion de l’alimentation intelligent, vous trouverez le Volt Infinity un petit nombre lourd.

Comme c’est le cas avec les vélos électriques, la batterie et le moteur ajoutent du poids, l’Infinity pesant 21 kg sans la batterie et 23,65 avec le bloc d’alimentation à bord. Il semble assez lourd, surtout si vous devez le soulever dans et hors d’une porte ou sur un train par exemple, même si le cadre est en fait en aluminium.

Conduite facile, sur route ou hors route

Néanmoins, commencez à pédaler, détendez-vous un peu et la Volt Infinity commence bientôt à devenir de plus en plus agréable. Le vélo est équipé du système de transmission Alfine D12 à huit ou 11 vitesses, qui, en tandem avec la technologie Shimano Steps, permet un changement de vitesse automatique sans effort. Il peut également être utilisé manuellement si vous préférez vous impliquer davantage dans votre vélo. Quoi qu’il en soit, la partie cyclisme de l’expérience est aussi bonne que toute autre chose sur le marché.

Le bouton poussoir haut-bas de Shimano situé sur le côté gauche du guidon vous permet de gérer l’assistance électrique et c’est un format éprouvé qui fonctionne bien. Un avantage supplémentaire lorsque vous ne conduisez pas est qu’il dispose d’un mode d’assistance à la marche, qui s’avère inestimable si vous revenez du magasin avec le vélo chargé d’épicerie. Cela peut sembler être une petite chose, mais nous nous sommes retrouvés à utiliser fréquemment l’aide à la marche.

Le crédit devrait également être attribué à la puissance de freinage de l’Infinity, gracieuseté des freins à disque hydrauliques Shimano Alfine sur les deux roues. L’effet global est alors un vélo électrique qui démarre, va et s’arrête à nouveau sans tracas.

(Crédit image: Rob Clymo)

L’ordinateur monté sur le guidon de Shimano est facile à utiliser, à la fois avant de partir et pendant vos déplacements. Il est rapide et facile à naviguer et fait les choses sans tracas. C’est toute la simplicité japonaise bien pensée et complimente l’expérience globale avec la vitesse, la distance, la puissance de la batterie et votre équipement choisi tous affichés.

Il y a aussi quelques touches soignées au Volt Infinity, en particulier pour les personnes qui vivent dans des pays avec des niveaux de précipitations décents. Les garde-boue complets sont d’une valeur inestimable, vous évitant ainsi que vos vêtements et vos chaussures de se faire asperger sur les routes inondées de pluie.

(Crédit image: Rob Clymo)

Si vous vous rendez sur la route, pas que l’Infinity soit un tout-terrain, vous constaterez qu’il fonctionne bien sur l’herbe et les sentiers mous. Cela repoussera aussi un peu de boue aussi. Les pneus Schwalbe, bien que certainement de la variété de route, semblaient en fait offrir une adhérence décente sur l’herbe mouillée.

Bien que les vélos électriques Volt aient des étiquettes de prix importantes, la sensation globale est certainement premium en raison de notre courte période avec l’Infinity. Volt a utilisé des composants de qualité ici, comme en témoigne le train de roulement Shimano Core éprouvé.

La batterie Sony serait bonne pour 1 000 cycles de charge / décharge et peut être complètement rechargée en trois à quatre heures. C’est parfait pour faire du jus pendant la nuit si vous avez fini de l’utiliser pour la journée, ce qui lui permet d’être prêt pour le prochain trajet de trajet ou de magasinage.

(Crédit image: Rob Clymo)

Malgré les vaillantes tentatives de dynamiser la Volt Infinity avec quelques subtilités dans le département graphique, ce vélo électrique a l’air un peu sous-estimé. Mais c’est en fait une bonne chose. Emportez des vélos électriques en ville et vous serez bientôt aperçus par des personnages qui peuvent voir l’intérêt de partir avec votre nouvelle machine coûteuse.

Faites du rock sur la Volt Infinity et vous pourriez rester inaperçu, ce qui devrait vous permettre de l’apprécier beaucoup plus longtemps que de nombreux propriétaires de vélos électriques.