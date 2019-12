La technologie qui vous permet de recharger votre téléphone portable en 5 minutes

La société israélienne StoreDot a développé une technologie qui permet de recharger les téléphones portables 20 fois plus rapidement qu'aujourd'hui.

Puebla Digital News

Ne perdez pas de vue Doron Myersdorf. Bloomberg a placé son entreprise, StoreDot, sur sa liste de startups à suivre attentivement l'année prochaine.

Et c'est que la proposition de cette société israélienne peut révolutionner le marché des téléphones portables, des ordinateurs personnels et même de toute l'industrie automobile.

Après avoir obtenu un financement de l'ordre de 130 millions de dollars, et avec le approbation d'une des plus grandes compagnies pétrolières au mondeBP, StoreDot prévoit de développer des batteries capables de recharger un smartphone en 60 secondes ou un véhicule électrique en 5 minutes avec une charge suffisante pour un trajet d'environ 500 km.

Mais pour l'instant, le démarrage Il commencera à vendre au deuxième semestre 2020 des chargeurs capables de recharger complètement la batterie non cellulaire en cinq minutes.

C'est 20 fois plus rapide que nous pouvons faire aujourd'hui.

Sa technologie est basée sur une combinaison de nanotechnologies et d'une nouvelle génération de composés organiques qui stockent l'énergie plus efficacement et en toute sécurité que les systèmes actuels.

Les piles StoreDot utilisent du lithium, mais remplacer le graphite utilisé par tous les autres fabricants de batteries électriques avec un mélange de métalloïdes, c'est-à-dire des substances ayant des propriétés intermédiaires entre les métaux et les non-métaux.

Ces métalloïdes comprennent du silicium et des composés organiques synthétisés dans leurs laboratoires.

Ces dernières années, la société a enregistré 31 brevets et il est prévu que les autorités en enregistrent 50 de plus.

Mais non seulement les smartphones Ils bénéficieront de cette innovation. Aussi l'industrie des véhicules électriques.

Il chauffage des batteries L'électricité, qui a provoqué l'explosion de plusieurs Samsung Galaxy ou de certains moteurs Tesla, est un autre problème que l'industrie doit résoudre.

Pour l'instant, Meyersdorf a également assuré le site Web ISRAEL21c que ses batteries «utilisent demi cobalt" que les autres disponibles maintenant.

C'est important, a déclaré le PDG, car 60% du cobalt provient de mines situées en République démocratique du Congo, dans le collimateur d'organisations internationales pour l'exploitation des enfants.

«Cette technologie unique a le potentiel de devenir la dernière norme en matière de charge rapide dans des secteurs tels que les appareils mobiles ou les véhicules électriques, mais aussi de outils électriques, jouets électriques, appareils électroménagers et d'autres », explique la société sur son site Web.

Source: Animalpolitico.com/bbc

ARP