la technologie se retourne contre les personnes âgées

Pour Ana Arroyo, la semaine dernière n’est pas tombée comme une cruche d’eau froide, elle dit qu’elle a été directement hôte avec une main ouverte et bien faite. Samedi dernier, 21 mars son père est mort d’un coronavirus pendant son internement au Résidence Sanitas Carabanchel. La famille n’a pas pu s’embrasser, ni organiser un enterrement, comme cela se produit dans les cas de décès par COVID-19. Cette situation, cependant, aggrave les problèmes de communication entre la famille et le centre.

Avant de l’avertir de son décès, Sanitas a parlé à Ana d’un application qu’il était à la disposition des membres de la famille de faire rapport sur le statut des détenus. Quelques jours plus tard, Ana n’avait pas pu parler à son père et à l’entreprise Je ne vous avais pas encore envoyé le lien à l’application.

Depuis COVID-19 fait des ravages en Espagne, où le nombre d’infections et de décès n’a pas encore commencé à baisser, les maisons de soins infirmiers ont été à l’honneur. Tout d’abord parce que les personnes âgées sont les plus vulnérables de contracter le virus et sont plus à risque. Deuxièmement, parce que la crise des coronavirus a mis en évidence la manque de personnel de santé dans ces centres et nous a laissé des tragédies comme la mort en quelques jours de plus de 20 personnes dans une résidence à Leganés.

Beaucoup de familles avec des proches dans une résidence vivent cette situation de l’extérieur, impossible d’avoir un contact physique grâce à la quarantaine et l’état d’alarme décrété par le gouvernement de Pedro Sánchez. Mais, en plus, dans certaines résidences et dans des cas comme celui d’Ana, le contact avec le personnel du centre est minime. “Si vous n’appelez pas, personne ne vous dit quoi que ce soit. Et souvent, vous ne pouvez pas parler à un membre de votre famille parce qu’ils l’aident sont en place. Ce qu’ils devraient faire, pas eux, mais les directeurs de la résidence, c’est d’appeler les proches et les informels un par un “, a déclaré Ana Arroyo pour Hipertextual. Elle a ajouté que de nombreuses personnes qu’elle connaît ne savent rien de son père, de sa mère, de sa sœur ou de mari de la semaine dernière.

Quelques jours avant sa mort, le service qualité de Sanitas a contacté Ana pour l’informer que grâce à l’application disponible, elle pouvait être informée de l’actualité de la santé de son père. “Ils ne me l’ont envoyé qu’après sa mort et en plus, je n’ai pas pu entrer car cela m’a donné une erreur”, a-t-il poursuivi. Enfin, il a pu accéder et a partagé avec ce média les résultats de ce service, dans lequel le des renseignements sur l’état du détenu jour après jour. Cependant, dans de nombreux cas, les données sont obsolètes. En outre, beaucoup ont tort. Le 21, vers 17 h, son père est décédé. Cependant, ce même jour, l’application rapporte que son père a réussi à manger son goûter et son dîner.

“Il ne me semble pas mauvais qu’il existe une application, mais pas dans cette situation. Maintenant, vous devez appeler chaque membre de la famille pour les informer”, explique Arroyo. En revanche, il a souligné que cette méthode est compliqué à utiliser pour les personnes âgées. Dans le cas du centre où son père a été hospitalisé, il a expliqué que la majorité des proches des résidents étaient des conjoints, des frères et sœurs ou des enfants. “Par exemple, ma mère ne sait même pas comment utiliser WhatsApp et une autre femme que nous connaissons a son mari à l’intérieur de la résidence, mais elle a plus de 70 ans et comment elle va savoir comment utiliser l’application. “

Hipertextual a contacté Sanitas pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’application. La société a affirmé que dans ce contexte de crise “l’application était déjà utilisée par de nombreux membres de la famille et les téléchargements ont considérablement augmenté”.

Actuellement, nous n’avons pas étendu les fonctionnalités mais nous avons commencé à utiliser des fonctions qui n’étaient pas utilisées auparavant car nous avions d’autres canaux. Par exemple, nous trouvons maintenant très utile la possibilité de faire une communication de masse, atteignant tout notre réseau ou tous les utilisateurs dans la même résidence. En outre, les fonctionnalités qui étaient utilisées jusqu’à présent sont maintenues, ce qui permet au membre de la famille d’être informé de la situation de ce membre de la famille ou des nouveaux développements en cours dans le centre résidentiel où se trouve le résident. “

Cependant, ils n’ont pas donné de détails sur l’échec identifié par Ana dans la demande et ont assuré, d’autre part, qu’ils étaient faciliter les appels vidéo résidents et famille.

A propos, Miguel Vazquez, président de la Plateforme pour la dignité des personnes âgées dans les résidences (Pladigmare) a précisé pour Hypertextual que dans d’autres résidences publiques comme Adolfo Suárez, situé à San Blas, le personnel a informé les proches par le biais d’un courrier quotidien, appels vidéo et d’un groupe qu’ils ont créé sur Telegram. Dans l’application de messagerie, des vidéos ont été envoyées par tous les résidents. “Mais dernièrement, les informations empirent. C’est un situation incontrôlée en raison du manque de personnel, que nous avons toujours dénoncé mais qui est devenu plus évident. S’ils ne peuvent pas s’occuper des personnes âgées, ils ne peuvent pas répondre au téléphone ni faciliter les appels vidéo. “

Cependant, dans certains centres, la communication continue d’être facilitée par différentes applications. C’est le cas d’Antonio et de sa mère, en bonne santé à la résidence Vitalia, à Parla. Le parent, qui a préféré garder son nom complet anonyme, a déclaré que les assistants appeler assidûment des proches à travers différentes applications afin qu’ils puissent parler à leurs proches internés. “Jusqu’à cette semaine, ils ne nous ont appelés que par téléphone. Le problème est la demande excessive de membres de la famille qui veulent parler. Nous avons tous appelé et ils se sont accumulés, il y avait des jours où je ne pouvais pas parler à ma mère.” Cependant, le contact reste constant, désormais par appel vidéo.

Antonio a commencé à remarquer que récemment, le personnel de la résidence a favorisé la communication entre les personnes âgées et leurs proches. Pour lui, le but est de donner un sentiment de sécurité et que tout va bien au milieu de la transe dans laquelle se trouvent de nombreux centres: avec peu de personnel, dans certains cas sans les conditions d’hygiène recommandées et avec un nombre élevé de décès.

Vázquez, de Pladigmare, a ajouté que le problème actuel est que la faim se combine avec le désir de manger. “Il y a beaucoup opacité Parce que 92% des résidences à Madrid sont entre des mains privées. Ils évitent ce qui peut leur nuire en tant qu’entreprise s’ils reconnaissent qu’il y a de nombreux décès dus au coronavirus. “De plus, a-t-il déclaré, faute de personnel, tout s’effondre.

Ils reconnaissent les décès de taureaux passés, mais ne disent pas qu’ils proviennent de coronavirus. S’ils ne sont pas dus à des coronavirus, pourquoi le sont-ils? Parce que le nombre de décès est supérieur à la moyenne. Nous craignons le pire, ils peuvent mourir de faim, parce qu’ils ne sont pas bien traités médicalement, parce qu’ils n’arrivent pas. Et cela ne veut pas dire tenir les travailleurs responsables, mais ceux qui sont responsables des entreprises et des résidences qui doivent agir. “

Le virus, incontrôlé

Pixabay

Vázquez n’est pas le seul à croire que de nombreuses résidences pourraient être cacher les caisses de COVID-19 chez les personnes âgées. Ana Arroyo a déclaré que le personnel de Sanitas Carabanchel ne lui avait jamais dit que son père souffrait de coronavirus, même pas le docteur quand il a informé la famille du décès. Ce n’est que lorsqu’il a eu accès à certificat funéraire Ana a lu que son père avait été infecté et que c’était la cause du décès.

Le membre de la famille a-t-il déjà pu contacter une infirmière qui travaille au centre et c’est grâce à elle qu’elle a pu gravité de la situation au sein de la résidence. “Il m’a dit qu’il ne désinfectait pas le centre. J’ai appelé la police et la garde civile est allée à la résidence, mais le responsable s’est moqué, disant que comment ne pouvaient-ils pas prendre bien soin des malades. Ensuite, l’UEM est allée désinfecter.”

Après la mort de son père, Ana et ses proches ils n’ont pas pu récupérer leurs effets personnels. Et ils ne peuvent sûrement jamais le faire. Ses vêtements, ses livres, les dessins que ses petits-enfants lui avaient faits … “J’ai dit que je ne voulais rien parce que tout est plein de virus. Bien qu’ils m’aient refusé à la résidence”, a-t-il expliqué à Hypertextual. Un assistant a dit à Ana que le les vêtements du défunt étaient amenés dans d’autres pièces. Selon les recommandations de santé, il existe un risque élevé de contagion par les fomites, objets qui peuvent avoir été manipulés par des personnes pour le coronavirus. Ana ne pourra pas récupérer les biens de son père, mais ils pourraient se retrouver dans une autre pièce, et le père d’une autre fille comme Ana pourrait être une autre victime du virus qui ravage le monde.