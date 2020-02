La technologie Voyager de Picard prouve l’hypocrisie de Starfleet

Star Trek: Picard a réintroduit une technologie classique de la série Star Trek: Voyager, mettant en évidence l’hypocrisie de Starfleet. Alors que le retraité Jean-Luc se rapproche de son retour dans l’espace, de plus en plus d’éléments familiers aux fans de Star Trek font leur retour. La nouvelle série a déjà ramené le Tal Shiar, comportait une salle remplie d’oeufs de Pâques de nouvelle génération et une référence à Spock, et Star Trek: Picard n’a que 3 épisodes de profondeur. Dans le dernier épisode des aventures de vieillesse de Picard, l’ancien amiral acquiert finalement un navire grâce à Rios de Santiago Cabrera, le Dr Jurati et Raffi accompagnant les deux hommes dans leur mission pour trouver Soji.

Les fans de Star Trek se souviendront peut-être que l’une des figures les plus intéressantes de la série Voyager était le docteur de Robert Picardo. Contrairement à McCoy, cependant, il n’y avait aucun os à propos de ce médecin – c’était un hologramme entièrement artificiel. Désigné EMH (Emergency Medical Hologram) Mark I, le médecin du Voyager a été affecté pour devenir actif en permanence en raison de la perte du navire dans le quadrant Delta, créant ainsi un état d’urgence constant. Bien qu’il soit un hologramme, le personnage de Picardo a ses propres caprices et traits de personnalité distincts et est une source fiable d’humour dans Star Trek: Voyager.

La technologie EMH a fait un retour bienvenu dans l’épisode 3 de Star Trek: Picard, avec Rios utilisant le même programme sur son propre navire. Semblable à la façon dont l’apparence visuelle du médecin du Voyager a été modelée d’après le créateur de l’hologramme, la version de Rios est faite à sa propre image, avec Cabrera doublant les rôles (et les accents). L’hologramme s’active d’abord pour retirer un éclat de métal de l’épaule de Rios, et Picard voit alors les deux sosies se chamailler sur l’attitude condescendante du pilote envers le médecin informatisé. Plus tard, dans les quartiers personnels de Rios, l’EMH revient, fouillant dans l’esprit de son propriétaire et l’accusant de manière taquine d’être frappé par les étoiles en rencontrant Picard. C’est à ce moment qu’il est désactivé.

Le retour des médecins EMH de Star Trek: Voyager est curieux, compte tenu du paysage politique actuel auquel Picard est confronté. À la suite des attaques des chantiers navals sur Mars menées par des androïdes synthétiseurs corrompus, Starfleet a déployé une interdiction générale des formes de vie synthétiques, désactivant celles qui étaient encore actives et cessant la production et la recherche pour empêcher la création de plus. Cependant, la présence d’un EMH dans Star Trek: Picard suggère que l’interdiction n’a pas été étendue à d’autres formes d’intelligence artificielle sensible, bien que le raisonnement derrière cela ne soit pas exactement clair. Comme l’ont démontré le médecin du Voyager et le programme de Rios, un EMH est parfaitement capable d’exprimer une pensée individuelle, et l’histoire de Star Trek a plusieurs exemples de voyous A.I. Les programmes, et même ceux sans corps Android, sont connus pour causer d’énormes problèmes – le Dr Moriarty dans The Next Generation et le contrôle de la section 31 dans Star Trek: Discovery, par exemple.

Pourquoi Starfleet fermerait les synthés mais laisserait coulisser les EMH est révélateur de l’hypocrisie de Starfleet dans Star Trek: Picard. C’est peut-être la nature secrète et humaine des synthés qui dérange le Zhat Vash et a incité à l’interdiction, tandis que les hologrammes peuvent être activés et désactivés à volonté, plus comme un programme informatique ordinaire. Alternativement, il semble que les synthés ne soient pas entièrement intégrés dans le monde de Star Trek à l’époque de Picard. Certains projets reposent sur l’utilisation de main-d’œuvre synthétique, mais Data était toujours le premier du genre à Starfleet, prouvant que la technologie en était encore à ses balbutiements. À l’inverse, la technologie des hologrammes est devenue une partie de la vie quotidienne dans Trek, ce qui signifie qu’il y aurait un jeu et un changement social beaucoup plus importants si Starfleet tentait de les interdire, ainsi que les synthés. Est-ce à dire que Starfleet n’a pas interdit les hologrammes juste pour éviter les mauvais RP?

Dans tous les cas, le retour des EMH agit comme un rappel soigné d’un personnage préféré des fans et crée un sentiment de continuité de l’ère Star Trek: Voyager à la dernière offre de la franchise. Et, mieux encore, il y a toujours quelque chose de fondamentalement drôle dans les personnalités holographiques.

Star Trek: Picard continue avec “Absolute Candor” le 13 février sur CBS All Access et Amazon Prime.

