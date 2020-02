la tentative de fraude circule à travers de faux e-mails

Le phishing, c’est que tentative de fraude qui attaque fréquemment les utilisateurs en se présentant par e-mail, mais pas seulement. La stratégie est continuellement perfectionnée par les cybercriminels, en fait, même les SMS et les réseaux sociaux cachent souvent l’arnaque. Bien que les moyens exploités par les malfaiteurs soient différents communications de phishing ils agissent de manière identique et l’objectif qu’ils visent reste essentiellement le même, à savoir: pouvoir voler des informations sensibles, des données personnelles et des informations d’identification.

Phishing: reconnaître la tentative de fraude est essentiel!

Même les outils utilisés par les malfaiteurs dans les leurs messages de phishing ils sont très similaires et cela permet de reconnaître la tentative de fraude et de l’empêcher. La présence de fichiers joints et de liens, par exemple, ne doit pas passer inaperçue car ce sont les deux outils principalement utilisés par les malfaiteurs pour compléter l’arnaque en ligne. De plus, s’ils sont précédés d’une invitation à les utiliser pour vérifier ou mettre à jour données personnelles, il est bon de procéder avec plus de prudence. En fait, toutes les tentatives de phishing incitent les victimes à effectuer ces étapes en modifiant périodiquement la justification utilisée pour tromper psychologiquement les différents utilisateurs.

En fait, il arrive de trouver des courriels d’institutions bancaires, dont le nom, ainsi que le logo, sont utilisés illégalement pour conférer de la crédibilité au message; qui informe la victime potentielle qu’elle a rencontré des problèmes avec son compte ou l’état de sa carte de crédit. À d’autres occasions, cependant, les e-mails, SMS ou messages créés offrent la possibilité de collecter des prix ou de l’argent, mais dans ce cas aussi, c’est un communication fictive.

Il est donc important de pouvoir vérifier la présence de ces détails typiques des attaques de phishing pour contrer l’intention des malfaiteurs avant de pouvoir mettre en œuvre l’arnaque.