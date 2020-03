La Terre avait des jours plus courts il y a des millions d’années

Un groupe de scientifiques a découvert qu’il y a des millions d’années sur Terre, juste au stade final des dinosaures, les jours n’étaient que de 23 heures et demie. En effet, cela signifie que les jours ils ont duré 30 minutes de moins, Voulez-vous savoir comment c’est possible? Continuez à lire.

A cette époque, la vitesse de rotation de la Terre était 372 fois par an, un chiffre qui dépasse considérablement les 365 cycles de rotation que notre planète accomplit en un an. Si nous faisons des nombres, tout va bien, les jours durent alors 23 heures et demie par rapport aux 24 heures actuelles.

Et comment ces informations ont-elles été obtenues? Eh bien, à travers une étude sur les coquilles de mollusques qui a vécu pendant la Crétacé supérieur et que, grâce à la fossilisation, ils ont atteint nos jours dans un parfait état de conservation.

Les jours les plus courts sur Terre il y a 70 millions d’années

C’est impressionnant ce que nous pouvons découvrir avec de petits fossiles et avec une dose minimale d’informations. Dans ce cas, les scientifiques ont eu l’occasion d’étudier la coquille fossilisée d’une famille de mollusques morts sur Terre il y a plusieurs millions d’années, et qui est connue sous le nom de palourdes rudistes.

Selon le rapport, les scientifiques ont utilisé des systèmes à base de laser pour prélever de petits échantillons de la coquille de la coquille et ont compté les anneaux de croissance avec une précision supérieure à celle précédemment possible avec le système de microscope classique. Le résultat a été fascinant, car il a confirmé, comme nous l’avons dit, que les jours étaient 30 minutes plus courts dans la terre.

Les anneaux de croissance ont permis aux chercheurs de déterminer le nombre de jours par an et de calculer plus précisément la durée d’un jour sur Terre il y a 70 millions d’années. Le nombre de bagues faites par l’équipe de scientifiques impliqués dans ce projet intéressant a confirmé qu’il y avait un total de 372 couches par jour par an.

Nous savions déjà que les jours sur Terre étaient plus courts qu’il y a des dizaines de millions d’années, mais nous n’avions pas de mesure aussi concrète et précise que cela, et ses implications sont très importantes, car elles affectent tous études liées à l’évolution de la Terre et de la Lune.

L’influence de la Lune sur la vitesse de rotation de la Terre est claire. Au fil du temps ledit satellite a ralenti la vitesse de rotation de la Terre en raison de l’influence que sa gravité génère dans le frottement des marées océaniques. Cela a une autre conséquence, à savoir que la rotation de la Terre ralentissant, la Lune s’éloigne progressivement de notre planète à une moyenne de 3,82 centimètres par an, un taux qui n’a pas toujours été stable.

Cela a fait la durée des jours sur Terre a augmenté au cours de plusieurs dizaines de millions d’années, une tendance qu’il convient de maintenir et que nous avons rendue plus claire aujourd’hui grâce à ces investigations intéressantes.