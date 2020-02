La Tesla Model 3 est dévaluée de seulement 5% après sa première année

Les Tesla Model 3 ils ont un très faible niveau d’amortissement en revente après un an d’utilisation selon une nouvelle étude menée par iSeeCars, qui a analysé le prix de 6 millions de voitures neuves et d’occasion mises en vente entre août 2019 et Janvier 2020

Le rapport qualité / prix, les performances et le plus haut niveau de satisfaction du véhicule répondent en partie à une faible dépréciation. Le fait que certains extras tels que la conduite autonome totale deviennent plus chers au fil du temps y contribue également.

L’étude a rassemblé les dix véhicules ayant la plus faible dépréciation du marché aux États-Unis:

Publier

Modèle

% Différence

$ Différence

1

Tesla Model 3

5,5%

2 529 $

2

Ford Ranger

11,4%

3 716 $

3

Chevrolet Traverse

11,7%

4 198 $

4

Honda Civic (hayon)

11,9%

2 704 $

5

Honda Fit

12,5%

2 111 $

6

Subaru Crosstrek

13,1%

3 138 $

7

Chevrolet Corvette

13,6%

8 113 $

8

Honda Accord

13,7%

3 177 $

9

Honda ridgeline

13,8%

4 663 $

10

Dodge Charger

13,9%

4 097 $

En bref: les personnes qui décident de vendre un Modèle 3 Avec un an ou moins d’utilisation, ils pourront le faire à peu près à la même valeur qu’ils l’ont acquis.

Il est également surprenant que la deuxième place du tableau passe à 11,4%. Mais le fait le plus frappant est la différence significative entre un BMW Série 3 – Considéré la concurrence directe du modèle 3 – neuf et utilisé après un an: une dépréciation du 38,2%. Il en va de même pour le Mercedes-Benz CLA: déprécie un 37%.

Si le Tesla Model Y il a un faible niveau d’amortissement, comme Modèle 3, ce sera facile pour la compétition, car l’Audi Q3 perd 31% de sa valeur au cours de la première année et la Mercedes-Benz GLE perd 32,3%.

