La théorie de la 5G et des coronavirus serait une campagne de désinformation coordonnée

Au cours des dernières semaines, divers théories sur la relation présumée entre le coronavirus et les réseaux 5G Ils ont commencé à attirer des réflecteurs dans diverses régions du monde. Certains prétendent que la 5G peut désactiver le système immunitaire pour atténuer les ravages du COVID-19 dans le corps; D’autres affirment que le virus se propage grâce à la technologie susmentionnée. Au cours de la semaine actuelle 20 antennes 5G brûlées au Royaume-Uni en raison de fausses nouvelles.

Aussi ridicule que soient les affirmations, de plus en plus de gens diffusent leur contenu de manière irresponsable. Le but, bien sûr, est créer la panique et la désinformation au milieu de la pandémie. Cependant, certaines études ont suggéré que nous pourrions être confrontés à un effort coordonné pour diffuser la désinformation, une pratique qui est déjà assez courante aujourd’hui.

La stratégie de diffusion est similaire à celle de la Russie lors des élections présidentielles américaines. en 2016.

Marc Own Jones, chercheur spécialisé dans les réseaux de désinformation à l’Université de Hamad Bin Khalifa, Qatar, a trouvé des preuves que c’est une campagne coordonnée. Grâce à Twitter, Jones a analysé près de 22 000 publications récentes avec les mots «5G» et «couronne», découvrant qu’une grande partie des comptes peuvent être classés comme «une activité inauthentique». En d’autres termes: bots.

Bien que le chercheur n’a pas pu trouver l’origine de l’opération, a expliqué à Bloomberg que la campagne utilise une stratégie similaire à celle utilisée par l’Agence de recherche Internet de La russie, accusé d’avoir dirigé la vague de désinformation dans le Élection présidentielle aux États-Unis en 2016. Cependant, pour l’instant, il n’a pas été possible d’affirmer que le pays mentionné est derrière les théories.

Jones n’est pas le seul à avoir été impliqué dans l’enquête. Blackbird.AI, une société dédiée à l’analyse de la désinformation sur Internet, a rapporté qu’au cours des dernières 24 heures, il y avait plus de 50 000 publications sur la 5G et le coronavirus sur Twitter et Reddit. Ils le décrivent comme “amplification non authentique”, ce qui montre que les bots sont responsables de l’initiation de la propagation de fausses nouvelles.

Le plus gros problème, cependant, est que le nombre de vraies personnes partageant des théories continue d’augmenter. Astroscreen, une entreprise britannique dédiée à la surveillance des informations manipulées sur les réseaux sociaux, affirme que les comptes suspects ont été mélangés avec “un plus grand nombre de comptes authentiques”, y compris des personnes célèbres. Des acteurs comme John Paul Cusack y Woody Harrelson Ils croient vraiment que le coronavirus est dû à la 5G et en parlent dans leurs profils.

“L’idée que COVID-19 est causée par des signaux de téléphonie mobile 5G c’est une ordure totale. Les signaux 5G sont des ondes électromagnétiques, très similaires à celles déjà utilisées par les téléphones portables. Les ondes électromagnétiques sont une chose, les virus en sont une autre et vous ne pouvez pas attraper un virus à partir de l’antenne de votre téléphone “, a déclaré à la BBC Simon Clarke, professeur de microbiologie cellulaire à l’Université de Reading:

Les ondes radio peuvent interférer avec votre physiologie car elles vous réchauffent, rendant votre système immunitaire incapable de fonctionner. Mais les niveaux d’énergie des ondes radio 5G sont minuscules et pas du tout assez forts pour affecter le système immunitaire.

