La torsion de Trump sur l’acronyme préféré intègre Microsoft et Amazon dans «MAGA» avec Google et Apple – .

Le sens derrière l’acronyme préféré du président Trump a été repensé avec une touche technologique dans le bureau ovale de la Maison Blanche mardi alors que le président a regroupé les entreprises les plus prospères du monde dans “MAGA”.

«Make America Great Again» est un slogan familier pour Trump depuis qu’il s’est présenté et a remporté la présidence. Mais en brandissant une pancarte de fortune à son bureau, Trump a utilisé les premières lettres de Microsoft, Amazon, Google et Apple pour épeler MAGA. Les quatre sociétés étaient répertoriées sous l’en-tête «Trillion $ Club» alors que Trump notait leur succès sur le marché boursier.

L’affichage a été capturé dans un tweet photo par le correspondant de . White House, Jeff Mason.

Microsoft a ouvert la voie en capitalisation boursière à la clôture du marché mardi à 1,4 billion de dollars, suivie de près par Apple à 1,39 billion de dollars, Amazon à 1,07 billion de dollars et Google à 1,03 billion de dollars.

Trump signait la S.153, The Supporting Veterans in STEM Careers Act, qui est conçue pour encourager les vétérans militaires à poursuivre une carrière dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, et les rendre éligibles à certains programmes de la National Science Foundation.

Alors que le président s’apprêtait à répondre aux questions des médias réunis, il ne semblait pas qu’il était tout à fait sûr de ce qu’il venait de signer.

“Allez-y, posez des questions sur les cellules souches”, a-t-il dit aux journalistes en tapant sur la législation sur son bureau. Regardez par vous-même le début de la vidéo ci-dessous: