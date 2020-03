La torsion intemporelle de Doctor Who a changé tout et rien

Docteur WhoLa torsion Timeless Child a tout changé – et rien du tout. Le showrunner Chris Chibnall avait promis qu’après Doctor Who saison 12, rien ne serait plus jamais pareil. Dans le cas où les téléspectateurs n’avaient pas compris le message, il avait même demandé au Maître de le dire dans une méta touche amusante.

Tout cela a atteint un point culminant dans la finale de la saison 12 de Doctor Who, où le docteur a appris qu’elle était en fait l’enfant intemporel – un être ancien apparemment originaire d’un autre univers et qui était devenu le code génétique de base pour toute la race Time Lord. De plus, le Docteur n’a plus jamais peur de manquer de régénérations parce que le plafond de régénération a été ajouté par les Time Lords, et le Docteur lui-même n’a pas une telle limite.

Doctor Who fandom a été en grande partie déchiré en deux par ce retcon. Certains l’apprécient, le liant à des indices de la série classique et à des threads d’intrigue oubliés depuis longtemps. Pour d’autres, cependant, c’est un pas trop loin; ils sont à l’aise avec l’idée du Docteur en tant que Renegade Time Lord, et ils n’aiment pas ce changement radical de son statut. Mais en vérité, ils peuvent réagir de manière excessive parce que le retcon de Chris Chibnall n’est peut-être pas aussi dramatique et transformateur qu’il l’a déclaré.

À première vue, l’enfant intemporel est probablement le plus grand changement dans la tradition de Doctor Who depuis que les Time Lords eux-mêmes ont été introduits dans “The War Games” en 1969. “Ils nous ont menti”, railla le Maître le Docteur. “Tout ce qu’on nous a dit était un mensonge. Nous ne sommes pas ceux que nous pensons.” Il aurait tout aussi bien pu s’adresser directement aux téléspectateurs, car 51 ans de continuité viennent d’être effacés. L’histoire complète de l’origine du Docteur – révélant une goutte à la fois dans la série classique, et plus loin dans la relance moderne – était un mensonge. Le Docteur n’est pas du tout un Renegade Time Lord; elle n’est même pas un Time Lord. William Hartnell n’était pas le premier docteur, et en supposant que le docteur de Jo Martin est une incarnation passée, il n’était peut-être même pas le premier à se faire appeler le docteur.

Curieusement, Timeless Child retcon de Chris Chibnall s’intègre étonnamment bien à l’ancien canon si vous prenez une petite licence créative et supposez que les régénérations brouillent les neurones du Docteur, ce qui signifie que certaines incarnations en savaient plus sur leur passé que d’autres. Cela expliquerait une scène étrange dans “Le cerveau de Morbius”, où le Docteur s’est engagé dans un duel psychique avec le Renegade Time Lord Morbius; les visages des incarnations passées ont clignoté sur l’écran dans l’ordre inverse, et huit visages sont apparus après Hartnell. Le producteur Philip Hinchcliffe a ouvertement admis qu’il avait l’intention que ceux-ci soient d’anciens médecins. Des années plus tard, le scénariste Andrew Cartmel a ajouté des lignes de dialogue aux épisodes de l’ère Sylvester McCoy, tentant d’ajouter un nouvel élément de mystère au Docteur en suggérant qu’il était là à la naissance de la race Time Lord. Il a prévu quelque chose de très différent de Timeless Child, bien sûr, mais le spectacle a été annulé avant d’avoir eu le temps de développer les idées.

Mais The Timeless Child se heurte de manière significative à la relance de Doctor Who après 2005, en particulier lorsque Stephen Moffat a servi de showrunner. Cela ne correspond pas à la concentration de l’ère Matt Smith sur le nom de naissance du docteur, qui n’était connu que des Time Lords et de River Song. Il est difficile de dire si ce nom est plus important maintenant ou moins; cela pourrait potentiellement être un indice de la véritable origine du Docteur ou alternativement juste un nom tiré au hasard par Tecteun, la mère Gallifreyan adoptée par le Docteur. D’autres histoires de l’ère Matt Smith sont encore plus problématiques maintenant: pourquoi River Song a-t-il dû sacrifier l’énergie de régénération pour sauver la vie du Docteur si le Docteur avait en fait un nombre illimité de régénérations? Et que s’est-il vraiment passé lorsque les Time Lords ont insufflé au Docteur de l’énergie de régénération dans “Le Temps du Docteur?” Encore plus étrange, dans “Le Nom du Docteur”, Clara est entrée dans le flux de temps personnel du Docteur et a vécu toute son histoire personnelle dans chaque incarnation, et pourtant elle n’a pas découvert un seul indice de l’Enfant Intemporel. L’ampleur même des problèmes de continuité illustre parfaitement l’ampleur du changement que Chris Chibnall vient d’apporter.

Et pourtant, malgré tout cela, l’Enfant Intemporel ne change rien au Docteur elle-même. L’histoire de l’origine du Docteur n’a pas vraiment d’importance du tout; ce qui compte, c’est qui elle choisit d’être et ce qu’elle choisit de faire avec sa liberté de voyager dans le temps et l’espace. C’est pourquoi la série n’a même commencé à étoffer la trame de fond du Docteur que six ans après la diffusion du premier épisode; les écrivains et les showrunners n’ont pas vraiment ressenti le besoin de l’explorer. Bien sûr, une fois les Time Lords introduits, il était inévitable qu’ils soient étoffés, mais les aspects clés de la mythologie de Time Lord n’étaient ajoutés que lorsqu’une histoire en avait besoin, y compris le célèbre chapeau de régénération, qui n’était écrit que dans Doctor Who lore. parce que Robert Holmes avait besoin d’un président de Time Lord pour mourir en 1976 “The Deadly Assassin”. Mais le fait demeure que la majeure partie des histoires de Doctor Who n’ont absolument rien à voir avec les Time Lords, ce qui signifie que la trame de fond n’est pas pertinente pour eux.

Curieusement, la finale de la saison 12 de Doctor Who souligne sans le savoir que son propre retcon n’est pas vraiment un gros problème. Le Maître s’attend à ce que la vérité sur l’Enfant intemporel brise le Docteur, mais à la place, elle le dépasse et se rend compte qu’elle est toujours la même personne. “Avez-vous déjà été limité par qui vous étiez auparavant”, a demandé le médecin de Jo Martin dans une vision Matrix. Le Docteur a toujours été plus qu’un simple Lord du temps simplement parce qu’elle refuse de rester en attente et de voir la tragédie se dérouler, mais intervient à la place. L’enfant intemporel ne change rien à cela; cela explique simplement pourquoi elle n’a jamais pu s’intégrer dans la société gallifreyane. De plus, étant donné que Gallifrey a été détruit (encore), cette explication est à peu près hors de propos. Le Docteur ne confrontera jamais les Time Lords au sujet de leur duplicité parce qu’ils ont été anéantis, même en supposant qu’ils n’avaient pas non plus été trompés sur les origines du Docteur par leurs pères fondateurs.

Fondamentalement, c’est pourquoi le Retcon Child Timeless ne fonctionne pas. Une bonne torsion de l’intrigue n’est pas importante car elle annule 51 ans de canon et laisse certains téléspectateurs sous le choc. Au contraire, une torsion de l’intrigue fonctionne parce qu’elle exerce une influence sur un personnage, la propulsant dans une sorte de voyage personnel. Le Docteur a peut-être appris tout ce qu’elle pensait être vrai sur son passé était un mensonge, mais cela ne change rien à qui elle est. En termes narratifs, l’enfant intemporel est profondément insatisfaisant; le retcon peut diviser la base de fans, mais le docteur à la fin de “The Timeless Children” est fondamentalement la même personne qu’elle était au début de l’épisode. La chose étrange est que Chibnall lui-même ne semble pas avoir réalisé ce problème. “C’est ce que vous recherchez toujours dans une finale de série”, a-t-il déclaré au Radio Times. “La façon dont la grande histoire menaçant l’univers a un impact sur la vie personnelle de vos personnages. Et c’est catégoriquement ce qui se passe dans cet épisode.” Sauf que, catégoriquement, le retcon Child intemporel n’affecte pas du tout la vie personnelle du médecin.

Il est possible que Chris Chibnall envisage de racheter ce retcon peut-être en lançant le Docteur dans une quête pour retrouver ses souvenirs oubliés et même découvrir sa vraie race. En effet, Chibnall en a fait autant allusion, suggérant Docteur Who La finale de la saison 12 a répondu à quelques-unes des questions de Timeless Child. Pourtant, cela ne rend pas la torsion bonne en soi; cela signifie simplement qu’il peut être amélioré avec le temps.

