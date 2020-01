la touche d’édition n’arrivera probablement jamais

Le réseau social gazouillement a récemment déclaré que le bouton modifier le post, fortement sollicité par de nombreux utilisateurs, ça peut ne jamais venir, même pas dans un avenir proche.

Le président l’a déclaré Jack Dorsey, parlant des origines du microblog et de la façon dont il est né pour ressembler à SMS, c’est pourquoi la société a refusé d’inclure l’option de modification dès le début.

Twitter: le bouton d’édition ne viendra probablement jamais

Le PDG Jack Dorsey a également ajouté que l’insertion d’une option de correction de tweet pourrait faciliter les utilisations “malveillantes” telles que la modification de contenu pour tromper les utilisateurs. Voici la déclaration: «Ce sont toutes des considérations. Nous ne le ferons probablement jamais. ” Se référant au bouton de modification.

Cette décision pourrait encore marquer la différence avec son rival Facebook, les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez corriger ou modifier une publication. Une autre différence substantielle est celle concernant la publicité qui concerne la politique. En fait, le social de Mark Zuckerberg a décidé de ne gêner en aucune façon la publicité pendant les élections. Contrairement à ce dernier, Twitter a plutôt décidé de censurer toute publicité faisant référence à la politique.

Le dernier changement le plus important qu’il ait a encore marqué l’évolution de la plate-forme de l’oiseau, était le doubler le nombre de caractères pouvant être utilisés dans un message. Pour le moment, cependant, la déclaration de Dorsey ne doit pas être considérée comme officielle. Dans le cas où nous recevions plus de rumeurs dans les semaines à venir, nous ne manquerons pas de vous mettre à jour dans les plus brefs délais.