La tour F5 de Seattle ferme pour nettoyage après qu’un employé a été en contact avec un patient atteint de coronavirus – .

La tour F5, à gauche, au centre-ville de Seattle, abrite environ 1 500 employés. (Photo . / Kurt Schlosser)

F5 Networks a fermé lundi son immeuble de bureaux du centre-ville de Seattle pour le nettoyage après qu’un employé est entré en contact avec quelqu’un qui avait été testé positif pour le coronavirus. La société d’infrastructure de réseau et de technologie de sécurité emploie environ 1 500 personnes dans la nouvelle tour F5 qui a ouvert ses portes en novembre.

“Un employé de F5 dans notre siège social de Seattle a été en contact avec une personne qui a été testée positive pour le coronavirus (COVID-19)”, a déclaré un porte-parole de la société. «Nous nous engageons à soutenir la santé de cet employé, ainsi qu’à protéger sa vie privée. Notre employé a été testé et les résultats ont montré qu’il n’avait pas de COVID-19. »

PRÉCÉDEMMENT: La tour F5 de Seattle se dresse au-dessus de «pourrait ville» avec des avantages et des vues pour épater les employés et les clients

La propagation du virus, qui a infecté près de 90000 personnes dans le monde, est une préoccupation croissante aux États-Unis et dans l’État de Washington, où six décès ont été confirmés. Quatre résidents du centre de soins Life Care Center à Kirkland, Washington, sont décédés et quatre autres et un employé ont le virus, a rapporté lundi le New York Times.

Les inquiétudes concernant le coronavirus ont touché des entreprises de toutes tailles à Seattle et au-delà, avec des fermetures de bureaux, des restrictions de voyage et plus encore.

«Notre préoccupation concerne la santé et la sécurité de nos employés, clients, partenaires et communautés dans le monde entier; et nous avons et continuerons de mettre en place des mesures de sécurité publique », a déclaré le porte-parole de F5. «Cela comprend la désinfection de nos bureaux et la fermeture de la tour F5 pour affaires le 2 mars; encourager les employés locaux à travailler à domicile; reporter ou convertir de grands événements en personne à des réunions virtuelles; et interdire tous les voyages d’affaires internationaux et nationaux non essentiels. »

Le week-end dernier, F5 a reporté son événement pour analystes et investisseurs, prévu le 3 mars à New York, ainsi que Agility, sa conférence annuelle des utilisateurs prévue du 16 au 19 mars à Orlando.

“En cette période d’incertitude, notamment les récents cas signalés de virus dans l’État de Washington, la santé et la sécurité de nos employés, des investisseurs et du grand public doivent être la priorité absolue”, a déclaré la société dans un communiqué. «Nous pensons que l’organisation d’un événement de grand groupe attirant des participants de nombreuses régions n’est pas appropriée pour le moment. Nous sommes impatients de poursuivre notre dialogue avec les investisseurs et d’accueillir cette réunion prochainement. »

Le mois dernier, la société de technologie de paiement Stripe a fermé son bureau d’ingénierie de Seattle pendant deux jours après qu’un employé en visite de Singapour ait été en contact avec une personne qui avait par la suite reçu un diagnostic de coronavirus.