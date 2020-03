La toute dernière fonctionnalité Chrome de Google s’adresse aux utilisateurs expérimentés – .

Google ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités à son navigateur Chrome populaire qui le rendent plus attrayant à la fois pour les utilisateurs moyens et les utilisateurs avancés.

Le dernier ajout de Google Chrome permet aux utilisateurs d’ouvrir le navigateur en mode Invité par défaut.

Vous pouvez lire les instructions ci-dessous pour activer la fonction “Par défaut en mode Invité” de Chrome.

Il semble que chaque semaine, Google apporte une nouvelle fonctionnalité utile et intuitive à l’une de ses nombreuses applications et services, et cette semaine n’est pas différente. Mercredi, Craig Tumblison, Chrome Support Manager, a révélé une toute nouvelle fonctionnalité qui pourrait ne pas servir à l’utilisateur moyen, mais pourrait être incroyablement utile pour les administrateurs d’entreprise et les utilisateurs expérimentés qui souhaitent transformer le navigateur Chrome de Google en une ardoise vierge à chaque fois il est ouvert.

Depuis cette semaine, Google a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Par défaut en mode Invité pour Chrome Desktop. Comme son nom l’indique, cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de configurer Chrome afin qu’il s’ouvre toujours en mode Invité, ce qui offre une expérience de navigation sans état où l’utilisateur ne peut pas voir ou modifier les informations d’un autre profil Chrome et tout l’historique de navigation est supprimé dès la fin de la session de navigation.

Si vous êtes un administrateur d’entreprise et que vous souhaitez en savoir plus sur cette fonctionnalité, vous pouvez visiter cette page pour en savoir plus sur la gestion des règles Chrome. Sinon, voici les instructions pour activer la fonction:

les fenêtres

Quittez toutes les instances de Chrome en cours d’exécution.

Faites un clic droit sur votre raccourci “Chrome”.

Choisissez des propriétés.

À la fin de votre ligne «Cible:», ajoutez ce qui suit:

Une fois terminé, utilisez le raccourci pour lancer Chrome.

macOS

Quittez toutes les instances de Chrome en cours d’exécution.

Exécutez votre application Terminal préférée.

Dans le terminal, recherchez votre application Chrome et ajoutez:

Par exemple, une commande peut ressembler à:

/ Applications / Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome –guest

Une fois terminé, lancez Chrome.

Linux

Quittez toute instance de Chrome en cours d’exécution.

Exécutez votre application Terminal préférée.

Dans le terminal, recherchez votre application Chrome et ajoutez:

Par exemple, une commande peut ressembler à:

google-chrome – invité

Une fois terminé, lancez Chrome.

Si vous n’êtes pas à l’aise pour effectuer cette tâche, ne vous embêtez pas à l’essayer, car vous pourriez gâcher quelque chose. Cela dit, c’est étonnamment simple à réaliser, donc si vous voulez le tester et avoir une idée de ce que vous faites, allez-y. La bonne nouvelle est que tout ce que vous avez à faire pour désactiver le “Mode par défaut en mode Invité” est de supprimer le commutateur de ligne de commande que vous avez collé dans l’application Chrome et d’ouvrir votre navigateur. Vous devez être reconnecté.

Comme nous l’avons indiqué en haut, la grande majorité des utilisateurs de Chrome n’auront jamais besoin de cette fonctionnalité ni s’en soucieront, mais le simple fait qu’elle est non seulement possible, mais facile à réaliser, montre à quel point Chrome peut être dynamique.

