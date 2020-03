La toute dernière mission de SpaceX pour la NASA est entièrement métallique – .

La NASA compte sur des sociétés privées pour l’aider à lancer diverses missions depuis un certain temps maintenant. SpaceX est l’un des plus grands partenaires de la NASA à cet égard, et il attribue régulièrement à la société de nouveaux contrats pour de futures missions bien avant la date de lancement prévue. Maintenant, avec ses yeux fixés sur un rocher spatial très spécial, la NASA a donné un nouvel clin d’œil à SpaceX.

La NASA a choisi le Falcon Heavy de SpaceX comme véhicule de lancement pour sa mission sur l’astéroïde Psyché. Psyché, un astéroïde très spécial qui serait en grande partie en métal. Comme l’explique la NASA dans un communiqué de presse, le coût total du lancement sera d’environ 117 millions de dollars, mais il pourrait en apprendre beaucoup aux scientifiques sur la formation des planètes.

La NASA résume ses objectifs de mission comme suit:

Au plus profond des planètes rocheuses et terrestres, y compris la Terre, les scientifiques infèrent la présence de noyaux métalliques, mais ceux-ci se trouvent de manière inaccessible bien en dessous des manteaux rocheux et des croûtes de la planète. Parce que nous ne pouvons pas voir ou mesurer directement le noyau terrestre, la mission à Psyché offre une fenêtre unique sur l’histoire violente des collisions et de l’accrétion qui a créé les planètes terrestres.

SpaceX a un certain temps pour se préparer à la mission, car le vaisseau spatial Psyché ne devrait pas décoller avant juillet 2022. L’astéroïde est sur une orbite centrée sur le soleil et est situé entre les orbites de Mars et de Jupiter.

Le lancement de Psyche ne sera pas un poney à un tour. Comme le note la NASA, une paire de charges utiles secondaires sera également envoyée dans l’espace avec la charge utile principale. Ces deux modules complémentaires – un vaisseau spatial qui étudiera l’atmosphère de Mars et un vaisseau spatial conçu pour étudier les astéroïdes binaires – se dirigeront vers le ciel en même temps, aidant à maximiser le retour de la NASA sur son investissement de lancement important.

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

