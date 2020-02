La transformation numérique stimule les dépenses de cloud public au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

La décision des grandes organisations et des petites et moyennes entreprises de transformer leurs activités numériquement stimule les dépenses de cloud public au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Mena).

Sid Nag, vice-président de la recherche chez Gartner, a déclaré que les initiatives gouvernementales telles que Smart Dubai, Smart Abu Dhabi, Bahreïn Cloud First Policy of 2019 ont soutenu l’adoption du cloud parmi les grandes organisations de la région.

Les organisations transfèrent également de plus en plus leurs applications et leurs charges de travail vers le cloud public alors que les problèmes de sécurité et de gouvernance se dissipent, de nombreuses entreprises technologiques mondiales ayant ouvert des centres de données dans la région pour les réglementations sur la résidence des données.

Les grandes entreprises technologiques ont manifesté leur intérêt aux Émirats arabes unis pour ouvrir des centres de données. Amazon Web Services possède un cluster de centres de données au Bahreïn et aux Émirats arabes unis.

Oracle a déjà ouvert son premier centre de données aux Émirats arabes unis l’année dernière à Abu Dhabi et prévoit d’en ouvrir un de plus à Dubaï cette année, et deux en Arabie saoudite cette année, dont un avait déjà ouvert à Djeddah, tandis que Microsoft a ouvert ses centres de données à Dubaï et Abu Dhabi l’année dernière.

Alibaba Cloud, la branche d’informatique en nuage du géant chinois du commerce électronique Alibaba Group, a déjà investi dans un centre de données aux Émirats arabes unis tandis que SAP a ouvert ses centres de données aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite l’année dernière.

IBM a ouvert deux centres de données – un à Dubaï et à Abu Dhabi – cette année.

Les grands fournisseurs de cloud doivent avoir des centres de données locaux pour répondre aux gouvernements, aux secteurs financier et bancaire pour les réglementations sur la résidence des données.

Necip Ozyucel, responsable du groupe Cloud et entreprise chez Microsoft UAE, a déclaré que l’adoption du cloud était forte aux Émirats arabes unis, mais le défi était la finance et les secteurs gouvernementaux en raison de la redondance des données et de la latence était également un autre défi pour d’autres secteurs.

Après l’ouverture des centres de données aux EAU, il a déclaré qu’il y avait une forte adoption des services cloud dans toutes les industries et que cela avait également débloqué tous les problèmes des gouvernements.

«Les gouvernements et les secteurs financiers déplacent des applications stratégiques sur le cloud et de nombreux clients des secteurs de la vente au détail, de la construction, des compagnies aériennes et des petites et moyennes entreprises migrent», a-t-il déclaré.

Arun Khehar, vice-président senior pour l’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde chez Oracle, a déclaré que le centre de données est un énorme catalyseur pour les clients sur site pour passer au cloud car ils peuvent s’étendre au-delà de leurs zones géographiques et cela ne peut se faire que via Internet et le cloud.

«Le secteur public n’est pas un problème car nous leur vendons depuis trois ans. Le problème concerne la partie sensible du gouvernement, comme le ministère des Finances. Cela s’est produit à cause du centre de données d’Abu Dhabi. La souveraineté des données est un enjeu clé. Les RH et la paie sont cruciales et sensibles dans cette partie du monde », a-t-il déclaré.

Les problèmes de sécurité et de confidentialité ont été pris en charge en raison du centre de données local, a-t-il déclaré et ajouté que le coût de fonctionnement d’un cloud est moins cher car il n’y a pas de coût d’infrastructure, les compétences ne sont pas nécessaires car Oracle possède les compétences et les mises à niveau.

Moteurs de croissance: CRM et ERP

Khehar a déclaré que les problèmes commerciaux sont devenus critiques et que la transformation numérique est devenue un problème beaucoup plus important que celui où les données vont résider.

Nag a déclaré que l’objectif économique collectif de la région de devenir plus axé sur la technologie et les données a été la pierre angulaire de cette acceptation rapide du cloud privé et public.

Le marché régional devrait augmenter de 21% en glissement annuel à 3 milliards de dollars cette année, contre 2,5 milliards de dollars il y a un an et ce chiffre devrait atteindre 3,6 milliards de dollars en 2021.

Nag a déclaré que les PME de la région concentrent leurs investissements dans les déploiements cloud qui permettront une analyse commerciale plus rapide et l’intelligence artificielle, qui sont tous deux des moteurs de croissance clés pour le cloud public dans la région.

Dans l’espace de cloud public, le logiciel en tant que service (SaaS) devrait représenter 53% du total des revenus des services de cloud public à 1,6 milliard de dollars cette année, contre 1,3 milliard de dollars il y a un an.

«Les produits SaaS sont généralement vendus par abonnement, ce qui permet aux entreprises d’éviter d’importants frais de licence et coûts en capital. La rentabilité du SaaS est l’une des motivations des organisations pour augmenter leurs dépenses dans le segment », a déclaré Nag.

La gestion de la relation client (CRM) et la planification des ressources d’entreprise (ERP) restent les deux principaux segments à l’origine de la croissance du SaaS et continueront de croître à mesure que les entreprises continueront d’améliorer leur expérience client.

Nag a déclaré que l’ERP représentera 12% du chiffre d’affaires global prévu pour les services de cloud public cette année, et cela parce que la plupart des éditeurs de logiciels indépendants ont converti leurs applications ERP d’offres locales basées sur des licences en offres SaaS basées sur le cloud.

Bien que les applications d’intelligence d’affaires (BI) soient actuellement faibles dans la région, il a déclaré que c’est le segment à la croissance la plus rapide parmi les offres SaaS et qu’il devrait atteindre 29 millions de dollars en 2020, une augmentation de 37% par rapport à 2019.

«Les revenus de BI devraient atteindre une croissance de 30% au cours des trois prochaines années, les entreprises locales tirant parti de l’analyse basée sur la BI pour prendre des décisions plus intelligentes et optimiser leurs opérations commerciales», a-t-il déclaré.