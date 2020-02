la troisième saison est prête à atterrir sur Netflix

La production italienne bien connue présent sur Netflix et qui a fait tomber amoureux des milliers d’abonnés, viendra bientôt une troisième saison à découvrir et à aimer. Aussi confirmés que les derniers, les épisodes de Suburra actuellement en production, mèneront les événements racontés à une fin inexorable et avec eux viendra également le temps de mettre un point sur la vie des protagonistes observés jusqu’ici. avec un casting exceptionnel dont l’incontournable Alessandro Borghi, Suburra 3 elle se fait déjà entendre d’une voix forte: mais comment se fait-il?

Suburra: la saison 3 s’ajoutera sur Netflix ci-dessous

Sans date de sortie, la troisième saison de Suburra a été confirmée et est déjà en production, mais malheureusement il y a peu de nouvelles à ce sujet. Bien que j’espère le voir apparaître d’ici octobre 2020 soyez ainsi, les fans n’oublient pas que pour la réalisation de la deuxième saison les temps étaient beaucoup plus longs. Néanmoins, le désir de voir comment les événements des protagonistes se termineront est beaucoup et pousse tous les admirateurs à ne pas abandonner, mais plutôt à attendre avec encore plus de désir pour les communications officielles.

Actuellement en production dans divers endroits en Rome, la troisième saison verra le développement de son histoire à trois niveaux différents à savoir celui du crime, de l’État et de l’église. Dans le même temps, d’ailleurs, des visages connus de la série reviendront pour faire leur apparition sur le petit écran comme celui de Manfredi qui vient de se réveiller du coma; des événements inattendus tels que la mort de Lele laisseront donc place à des implications intéressantes qui pourraient conduire à un changement inattendu de la dynamique. Alessandro Borghi sera infaillible comme toujours dans son rôle d’Aureliano, mais avec lui un casting incroyable ne fera que revenir cette dernière saison mémorable. Incroyable? Bien sûr, mais d’un autre côté, Suburra représente l’une des meilleures productions italiennes de Netflix.